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 | Yusuf Özgür Bülbül

Nagehan Alçı: İmamoğlu adayken İstanbul’la kim ilgilenecek?

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığıyla ilgili konuşan Gazeteci Nagehan Alçı, “İmamoğlu adayken İstanbul’la kim ilgilenecek?” dedi…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 00:41

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gündemdeki son gelişmeler masaya yatırıldı. CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasını değerlendiren konuklar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık görevinin aksayabileceğine dikkat çekti.

“İSTANBULLA KİM İLGİLENECEK?”

Gazeteci Nagehan Alçı, “İstanbul dün kar konusunda iyi sınav veremedi. İmamoğlu adayken İstanbul’la kim ilgilenecek?” diye sordu.

CHP Eski Milletvekili Turan Aydoğan ise “CHP'de kurultaydan beri husumetli ortam var. Ekrem İmamoğlu ön seçimde rakipsiz.” değerlendirmesini yaptı. CHP Eski Milletvekili Aydoğan, “Siyaset tamamen kirletilmemeli. Eğer oradaki insanların terörle bağlantıları varsa sonuna kadar gidilsin ve cezalandırılsınlar. Suç varsa soruşturulsun” dedi.

Aydoğan, “Hukuku tek başına konuşamıyoruz. Jeopolitik durum giriyor, siyaset ve terör giriyor.” İfadelerini kullandı.

Hukukçu Mücahit Birinci İmamoğlu’nun kariyer planlaması yaptığını belirtti. Birinci, “CHP’nin Genel Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur. İstanbullular İmamoğlu tarafından aldatıldı. Burada bir kariyer planlaması var.” diye konuştu.

YARKADAŞ: CHP, YAVAŞ YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR

Gazeteci Barış Yarkadaş da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın gözardı edildiğine değindi. Yarkadaş ayrıca CHP’nin DEM’in oylarına ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Yarkadaş şöyle konuştu:

"Özgür Özel 'Türkiye İttifakı' için çalışacak. CHP, Mansur Yavaş yokmuş gibi davranıyor." CHP DEM'in oylarına ihtiyaç duyuyor. Turpun büyüğü kent uzlaşısının İmamoğlu'na uzanması.”

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Sıkça Sorulan Sorular

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?
Ekrem İmamoğlu, Türk politikacı ve iş insanıdır. 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2024'ten beri Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıdır.
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