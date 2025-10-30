İBB'ye yönelik casusluk soruşturmasında yeni gelişme! 4 kişi daha gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileriyle konum bilgilerinin 2 farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin 'Darkweb' üzerinden satışa çıkarıldığı belirlendi.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Aynı uygulama içerisinde yer alan 'İBB Hanem' isimli alt uygulamada ise 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlendiği ve program dışına sızdırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde adı geçen ve örgüt yöneticileriyle ilişkisi belirlenen, verilerin işlenmesi ve yurtdışına gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'ndan Sezgin Paydaş ve İsmet Korkmaz ile İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli Ulaş Yılmaz ve 1 şüpheli daha olmak üzere toplam 4 kişi hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'Suç örgütüne üye olma' dan gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIĞIN İLK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb"te satışa çıkarıldığının, aynı uygulamada yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Söz konusu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada zanlıların tamamının yakalandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Hakimlik 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.