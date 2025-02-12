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 | Mutluhan Yildiz

Mansur Yavaş'ın masaya koyduğu 3 dosyayı Barış Yarkadaş açıkladı! Zirveden tavsiye çıktı

CHP'de ön seçim kararı alınırken sürece karşı olan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üçlü zirvede sunduğunu üç dosya da belli oldu. Yavaş'ın rahatsızlıkları masada konuşulan başlıklar arasında ilk sırada yer aldı. İşte Mansur Yavaş'ın o üç dosyasındaki ayrıntılar...

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Mansur Yavaş'ın masaya koyduğu 3 dosyayı Barış Yarkadaş açıkladı! Zirveden tavsiye çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 00:50

Yerel seçimlerden zaferle ayrılan CHP, erken seçim için de harekete geçti. 'Erken seçim isteyen partinin adayı erken açıklanır' mottosu ile hareket eden parti ön seçim için kolları sıvadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçime tek başına girmemesi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ı ikna etmek üzere 3'lü zirve gerçekleştirilirken masaya ABB Başkanının rahatsızlıkları damga vurdu.

MANSUR YAVAŞ NEYDEN RAHATSIZ?

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği bir görüşmede dile getirdiği önemli rahatsızlıkları açıkladı.

"BAZI KONULARDA BİLGİLENDİRİLMELİYİM"

Yarkadaş’ın aktardığına göre, Yavaş, gelişmelerden medya aracılığıyla haberdar olmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Bazı gelişmeleri medyadan öğreniyorum ve bu durum, konular hakkında fikrim sorulduğunda beni zor durumda bırakıyor. Daha fazla fikir alışverişi yapmalı ve bazı konularda bilgilendirilmeliyim" dedi.

Barış Yarkadaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Mansur Yavaş adaylık konusu açılmadan önce Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e bir rahatsızlığını dile getirdi. Yavaş, 'Ben gelişmeleri medyadan öğreniyorum. Bazen bazı gelişmeler bana sorulduğunda boşa düşüyorum. Daha çok fikir alışverişinde bulunmalıyız ve bazı konularda bilgilendirilmem gerekir' dedi.

Yavaş'ın yemekte dile getirdiği sosyal medya ayrıntısı da dikkat çekti. Mansur Yavaş, kendi aleyhinde yazan hesapların bir dosya götürmüş. Bu tweet'lerin olduğu bir dosyayı sunmuş. İmamoğlu'na, 'Benim aleyhimde yazan hesapların bir çoğu sizinle alakalı, bu paylaşımları durdurun' diyor. Ekrem İmamoğlu da hesapların bazılarını tanıdığını ve durumu inceleteceğini söylüyor.

SEÇİM İÇİN FARKLI TALEP

Mansur Yavaş ön seçimle ilgili ise, 'Bu ön seçimin faydası nedir?' diyerek katılmayacağını ifade ediyor. Ön seçimin erken olduğunu ve ayrışmaya neden olacağını belirtiyor. Mansur Yavaş, Antalya Körfez Gazetesi'nde yazar Ali Taş'ın köşesindeki yazıyı gösteriyor. Bu yazının adı 'Centilmenlik Anlaşması'. Yazıda 'CHP seçime 2 adayla gitsin. İlk turda az oy alan aday CHP'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun' önerisi geçiyor. Aslında bu yazıyı Yavaş'ın ortaya koyması aslında kendi niyetini açıklıyor."

https://x.com/tgrthabertv/status/1889419399523631519

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