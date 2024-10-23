Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilginç yorum! 'Yukarıda ilginç şeyler oluyor'

23 Ekim 2024 15:45 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:12

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında yaptığı Öcalan'ın TBMM'ye gelip PKK'nın lağvedildiğini açıklamasını istedi.Siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklamalara tepkiler sürüyor. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bahçeli’nin açıklamalarını yorumladı: “Hepimiz şaşkınız. İlginç şeyler oluyor yukarıda.”

Milliyetçi Hareket Partisi​ (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin dün yaptığı açıklamalar, Türk siyasetinde yeni tartışmalara yol açtı. Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında elebaşı Öcalan'ın İmralı'dan gelip DEM'in grup toplantısında PKK​'nın lağvedildiğini açıklamasını istedi.

Bahçeli'nin bu çıkışının ardından destek açıklamaları gelse de sert tepkiler de geldi. Onlardan biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Şanlıurfa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABB Başkanı Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"EN İYİ CEVABI TOPLUM VERECEKTİR"

"Tavır değişikliğinin sebebini anlamaya çalışıyoruz. Buna en iyi cevabı herhalde toplum verecektir. Toplumun nabzını ise henüz tutamadım. Hemen bir anket yapmışlar. Dün birkaç anketçi televizyonlarda konuşuyordu ama onları da izleyemedim.

'HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ'

Herhalde yarın bir gün daha iyi değerlendirilecektir. Biz de o zaman daha iyi nabız ölçme fırsatı bulacağız. ,Bugün Yeni Şafak Gazetesi de Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamanın tersine bir manşet attı. Yukarıda ilginç şeyler oluyor. Göreceğiz hep birlikte."