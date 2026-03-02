Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Ömer Çelik'ten ABD ve İsrail'e sert tepki: Saldırı için rejim bahane edilemez

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı'nın ardından ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'e tepki gösteren Çelik, İran'a yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. Çelik, "Zor zamanda kardeş İran halkının yanındayız. Bir ülkeye saldırı için rejim bahane edilmez" dedi.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

"İran'a saldırı uluslararası hukuka aykırı. Zor zamanda kardeş İran halkının yanındayız. Bir ülkeye saldırı için rejim bahane edilmez. masası kurulu iken bu saldırı kabul edilemez.

Ömer Çelik'ten ABD ve İsrail'e sert tepki: Saldırı için rejim bahane edilemez

"İRAN HAKSIZ VE HUKUKSUZ BİR SALDIRI İLE KARŞI KARŞIYA"

Bir kız ilkokulu bombalandı ve pek çok öğrenci hayatını kaybetti. Dini lider, askeri ve siyasi liderler hayatını kaybetti. Bu kayıplar için İran'a taziyelerimizi sunuyoruz. İran haksız ve hukuksuz bir saldırı ile karşı karşıya. Bir an evvel masa kurulmasında inisiyatifin ortaya çıkması gerektiğini ifade ediyoruz.

ERDOĞAN BARIŞ DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanımız böyle bir masa için yoğun bir tempo ortaya koyarak görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız şansölye Merz ile görüştü ve çatışmanın durması ve çözümün masada aranması gerektiğini söyledi.

Ömer Çelik'ten ABD ve İsrail'e sert tepki: Saldırı için rejim bahane edilemez

CHP'YE TEPKİ

CHP Genel Merkezi'ndeki siyasi uydu alıcılarının düzelmesi lazım. Sayın Özel'in dış politikada ne dediği anlaşılmıyor. Etrafımız gerçekten ateş çemberi. Umarım Özgür Özel daha sağduyulu açıklamalar yapar"

