Özgür Özel son seçimde yapılan hatayı açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz seçim sürecinde aday belirleme konusunda geç kalındığını ifade eden Özel, "Adayımızı geç açıklayarak stratejik bir hata yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim çağrılarına ilişkin "Gündemimizde böyle bir konu yok" sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, halkın nabzının farklı olduğunu belirterek, "Sayın Erdoğan, erken seçim talebinin olmadığını söylüyor. Ancak sokağa çıkıp vatandaşa sorarsa durumun hiç de öyle olmadığını görecektir" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Gazetecilere yaptığı açıklamada seçim diye bir gündemleri olmadığının altını çizen Erdoğan, CHP'nin erken seçim çağrılarıyla ilgili "Bunlar yatıyor, kalkıyorlar, 'seçim de seçim, seçim de seçim' diyorlar. Peki niye seçim? Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok ki." demişti.