Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yildiz

Özgür Özel son seçimde yapılan hatayı açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'ne yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Özel, bazı hatalar yapıldığını kabul ederek, "Geçen seçimde adayımızı geç duyurarak yanlış yaptık" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özgür Özel son seçimde yapılan hatayı açıkladı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 18:25

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz seçim sürecinde aday belirleme konusunda geç kalındığını ifade eden Özel, "Adayımızı geç açıklayarak stratejik bir hata yaptık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim çağrılarına ilişkin "Gündemimizde böyle bir konu yok" sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, halkın nabzının farklı olduğunu belirterek, "Sayın Erdoğan, erken seçim talebinin olmadığını söylüyor. Ancak sokağa çıkıp vatandaşa sorarsa durumun hiç de öyle olmadığını görecektir" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Gazetecilere yaptığı açıklamada seçim diye bir gündemleri olmadığının altını çizen Erdoğan, CHP'nin erken seçim çağrılarıyla ilgili "Bunlar yatıyor, kalkıyorlar, 'seçim de seçim, seçim de seçim' diyorlar. Peki niye seçim? Türkiye'de böyle bir sıkıntı yok ki." demişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ÖZGÜR ÖZEL ERKEN SEÇİM Mİ İSTİYOR?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim talebini sık sık dile getiriyor. Özel, ekonomik sıkıntılar ve halkın mevcut yönetimden memnuniyetsizliği gibi nedenlerle erken seçimin gerekli olduğunu savunuyor. Özellikle 2025 yılının sonbaharında bir erken seçim yapılmasını öneriyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu konuda adım atmaya davet ediyor. Özel, partisinin erken seçime hazır olduğunu ve yakın zamanda partisinde ön seçim yaparak cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini ifade ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi açığını bu yoksun saldırılarla kapatamaz
Son dakika | Esenyurt’ta Ahmet Özer gerginliği! Özgür Özel de geldi, polis ablukaya aldı
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.