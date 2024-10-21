Özgür Özel'den Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin ilk açıklama! "Sadece kurucusu öldü" dedi, uyarıda bulundu

21 Ekim 2024 13:21 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası CHP lideri, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin de konuşan Özgür Özel, "Sadece kurucusu öldü örgüt ortada duruyor. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Selahattin Demirtaş'ı ziyaretinden sonra kameraların karşısına geçen CHP lideri açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR GÖRÜŞME YAPMANIN UTANCI İÇİNDEYİM"

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Demirtaş ve Mızraklı ile görüştük. Öncelikle böyle bir görüşme yapmanın utancı içindeyim. Demirtaş Meclis'te milletvekiliyken, evlerine baskınlar yaptırıp, birçok milletvekilinin götürüldüğü bir operasyonla buraya konuldular. Demirtaş seçilmiş bir vekildi. Selçuk Mızraklı, çok yüksek bir oyla kazandı. Mızraklı'yı önce görevden aldılar. Sonra kaçmasın diye tutukladılar. Böyle bir görüşme yapmak bizler açısından utanç verici. Çok utanç verici ziyaretler yapmak zorunda kalıyoruz. Nasıl 100 yıl önce sonu çok güzel olmuştu. Genç bir Cumhuriyet kurulmuştu. Yine sonu muhteşem olacak. Eksiklerimizi her birlikte tamamlayacağız.

FETULLAH GÜLEN'İN ÖLÜMÜ

(FETÖ'nün ölümü) Öbür dünyaya en çok veballe giden Gülen'dir. Sadece kurucusu öldü örgüt ortada duruyor. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır.

KABOĞLU'NA 'İLK 4 MADDE' TEPKİSİ

Sayın Kaboğlu'nun açıklamaları kendisini ve kurumunu bağlar. Anladığım kadarıyla teknik bi değerlendirme yapmış. CHP'nin ilk 4 madde hakkındaki duruşu ve tavrı ortadadır"