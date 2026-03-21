Özgür Özel’in iftiralarına karşı Bakan Gürlek’e destek yağdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik asılsız iddialarına siyaset dünyasından peş peşe tepkiler geldi. AK Parti yönetimi, milletvekilleri ve Cumhur İttifakı temsilcileri art arda yaptıkları açıklamalarla Bakan Gürlek’e destek verdiklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı ’in Adalet Bakanı ’e yönelik iddialarına dünyasından güçlü ve organize bir destek dalgası geldi. yönetimi, milletvekilleri ve temsilcileri art arda yaptıkları açıklamalarla Bakan Gürlek’in yanında olduklarını vurguladı. Bakan Gürlek’e destek Cumhur İttifakı ile sınırlı kalmadı.

ÖMER ÇELİK: “TEMELSİZ VE DEZENFORMASYON”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, ilk tepki gösteren isimlerden birisi oldu. Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK’sı sonrası konuşan Çelik, Özel’in iddialarını “temelsiz ve dezenformasyon” olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik Ömer Çelik, Özgür Özel için "Silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçi. O kadar çok yanlış yapıyor ki sürekli silgi kullanmak zorunda kalıyor. Korkum şudur. Bu gidişle Cumhuriyet Halk Partisi’ni de tarihten silecek" ifadelerini kullandı.

Sözcü Çelik, Özgür Özel’in günlerdir açıklama vaadinde bulunmasına rağmen bunu sürekli ertelediğini, ortaya attığı iddiaların ise geçmişte olduğu gibi belgeye dayanmadığını ve sonradan yalanlandığını ifade etti.

Devlet görevlilerinin mal varlığı bildiriminde bulunduğunu hatırlatan Ömer Çelik, iddiaların somut hiçbir delile dayanmadığını vurguladı. “Duymuştum, söylediler” tarzı siyasetin ciddiyetsiz olduğunu belirten Çelik, iddiası olanların bunu yargıya taşıması gerektiğini, aksi halde bunun “yalan siyaseti” olduğunu söyledi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA: “ALGI OPERASYONU”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakan Gürlek’in gerekli açıklamayı yaptığını belirterek, Özgür Özel’in iddialarını “delile dayanmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonu” olarak değerlendirdi.
Kaya, “İftiralarla gerçeklerin üzeri örtülemez, adaletin tecellisine engel olunamaz” ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU: “SONUNA KADAR YANINDAYIZ”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, sert ifadelerle destek verdi. Soylu, yapılanları “yüzyılın yolsuzluğunu örtmek için devreye sokulan iftira ve şantaj” olarak nitelendirerek, “Adalet Bakanımız Akın Gürlek yalnız değildir; sonuna kadar yanındayız” dedi.

EYYÜP KADİR İNAN’DAN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, açıklamasında Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi. Bakan Gürlek’in açıklamasını yeniden paylaşan İnan, CHP yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, siyasetin bu şekilde yürütülemeyeceğini vurguladı.

MHP’DEN İZZET ULVİ YÖNTER DE BAKAN GÜRLEK’E NET DESTEK VERDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, “Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’in sonuna kadar yanındayız” diyerek, iddiaları “itibar suikasti” olarak nitelendirdi.

TBMM GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN USTA: AYNI ŞEFFAFLIĞI ÖZEL’DEN DE BEKLİYORUZ

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ise yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yapmış, tüm belgeleriyle birlikte sürecin hukuki yollarla takip edileceğini açıkça ifade etmiştir. Ancak aynı açıklık ve şeffaflığı Özgür Özel’den de bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Usta, sözlerine devamla “Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, yargılanan şahısların beyan ettikleri maaşlar dışında tespit edilen mal varlıklarına dair kamuoyuna net bir açıklama yapılmalıdır.” dedi.

MAHİR ÜNAL: “SİYASET İSPATLA YAPILIR”

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Özgür Özel’in daha önce de benzer iddiaları somut verilerle destekleyemediğini hatırlatarak, “Siyaset iftira ile değil, veri ve ispatla yapılır” dedi. MKYK üyesi Ünal, Bakan Gürlek’in açıklamasının “hakikatin en güçlü cevabı” olduğunu ifade etti.

MUSTAFA VARANK: TESADÜF MÜ?

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varan, “Üniversite sınavını kazanamayan, sahtekarlıkla insanların hakkını yiyerek Türkiye'de bir üniversiteye transfer olan, diploma yolsuzu Ekrem İmamoğlu'nu çılgınca savunanlarla; Üniversite sınavında başarılı olan, derslere girip dikkatlice not alan, bu notlarından cep harçlığı çıkarmaya çalışan bir Bakanı çılgınca eleştirenlerin aynı kişiler olması sizce tesadüf mü?” şeklinde açıklama yaptı.

OSMAN GÖKÇEK’TEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Bakan Gürlek’in açıklamasını yeniden paylaşırken yaptığı iki ayrı açıklamayla dikkat çekti. Gökçek, Özgür Özel’in Lüksemburg iddiasına atıfta bulunarak, “Lüksemburg’un denizi yok” ifadeleriyle iddiaları eleştirdi. Ayrıca Muhittin Böcek iddialarına ilişkin sessizliğe dikkat çekerek, kamuoyunun net cevap beklediğini vurguladı.

MEHMET EMRE TUNCER’DEN GÖRSELLİ TEPKİ

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Mehmet Emre Tuncer de yaptığı paylaşımda iddialarla alay eden bir ifadeyle, “Lüksemburg’ta liman bile görürsün” sözleriyle tepki gösterdi.
ABDULKADİR ÖZEL: HUKUK FAKÜLTESİNİ O NOTLARLA BİTİRDİK
AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise “Düzenli not alıp bunları satan öğrenci arkadaşlarımıza verdiğimiz her kuruş helal olsun... Dünyayı kurtaramadık belki ama Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni o notlarla bitirdik” şeklinde açıklama yaptı.

SAADET PARTİSİ GRUP BAŞKANI KAYA'DAN TEPKİ

Bakan Gürlek’e destek Cumhur İttifakı ile sınırlı kalmadı. Saadet Partisi İstanbul milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya ise “Adalet Bakanının hakkındaki iddialara dair tapu kayıtlarını gösterir bir web çıktısı yayınlatması tartışmalar açısından önemli bir adımdır. Adalet tartışma ve leke kaldırmaz.” ifadelerini kullandı.

GENİŞ DESTEK TABLOSU DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ile Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, MKYK üyeleri Ayşe Keşir, Hilal Kalyoncu Kuş, Hilmi Türkmen ve Mehmet Kırmızı 'nında aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili ve parti yetkilisi Bakan Akın Gürlek’in Özele yönelik açıklamalarını yeniden paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından milletvekillerine, TBMM komisyon başkanlarından ittifak ortaklarına kadar geniş bir yelpazede gelen açıklamalar, Bakan Gürlek’e yönelik güçlü bir destek tablosu ortaya koydu.

Siyasetin üst kademelerinden gelen bu eş zamanlı ve net mesajlar ile ortaya çıkan yoğun destek açıklamaları, CHP yöneticileri ve muhalefet medyasında çeşitli isimler tarafından dile getirilen “Akın Gürlek yalnız kaldı” iddialarını boşa çıkarttı.

