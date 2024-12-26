SAADET Grubu yeniden kuruluyor: DEVA’lı iki vekil geçiş yapacak

26 Aralık 2024 16:54 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:54

Ayrılan isimlerin ardından TBMM'deki vekil sayısı 19’a düşen ve Meclis grubu haklarını kaybeden Saadet Partisi yeniden kuruluyor. DEVA'lı iki vekilin Saadet Partisi'ne geçiş yapacağı öğrenildi.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı AK Parti saflarında! TGRT Haber'e özel açıklamalar

Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı AK Parti saflarında! TGRT Haber'e özel açıklamalar

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan 'erken seçim' açıklaması! Sandık için tarih verdi

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan 'erken seçim' açıklaması! Sandık için tarih verdi

Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı’nın AK Parti’ye katılmasıyla milletvekili sayısı 19’a düşen ve Meclis grubu haklarını kaybeden Saadet Partisi, yeniden grup kurma çalışmalarına başladı.

DEVA'LI İKİ VEKİL GEÇİŞ YAPACAK

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya’nın Saadet Partisi’ne katılacağı dilekçelerinin bugün Meclis Genel Sekreterliği’ne sunulmasının beklendiği belirtiliyor.

ALİ FAZIL KASAP YENİDEN CHP'YE GECECEK

Öte yandan Saadet-Gelecek Partisi’nin grup oluşturabilmesi için CHP’den Saadet Partisi’ne geçen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın, 7 Ocak’ta Meclis çalışmalarına döndüğünde tekrar CHP’ye katılması planlanıyor.

DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi arasında TBMM’de ortak grup kurma görüşmeleri de devam ediyor.