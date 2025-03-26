Selahattin Demirtaş'ın avukatından dikkat çeken paylaşım! Tarih vererek duyurdu

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaklaşık 10 senedir tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın iki yıl önce avukatlığını yapan Abdurrahman Karabulut'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan Karabulut, "Bayramda aramızda inşallah" notunu düştü.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, bayram sonrasında Edirne Cezaevi’nden serbest bırakılacağı yönündeki söylentiler sosyal medyada gündem oldu.

Kulis kaynaklarına dayandırıldığı öne sürülen bu iddiaların ardından resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmezken Süleyman Demirtaş'ın iki sene önce avukatı olan Abdurrahman Karabulut'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BAYRAMDA ARAMIZDA"

Avukat Abdurrahman Karabulut paylaşımında Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını ekleyip "Bayramda aramızda inşallah.." notunu düştü.

https://x.com/avkrblt/status/1904927327009599878

BİR PAYLAŞIM DA KARDEŞİNDEN!

Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş da sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "Belki yarın, belki yarından da yakın. Hadi inşallah!" dedi.

BARIŞ YARKADAŞ TAKSİM MEYDANI'NDA SÖYLEMİŞTİ!

Gazeteci Barış Yarkadaş ise Mart ayının henüz başında TGRT Haber'deki Taksim Meydanı canlı yayınında Selahattin Demirtaş'ın iki ay içerisinde serbest bırakılacağını söylemişti.

Avukatı Abdurrahman Karabulut'un paylaşımındaki sözleri hatırlatan Yarkadaş, "Taksim Meydanı izleyenler gerçeği herkesten önce öğreniyor" dedi.

Yarkadaş o gün yaptığı açıklamada, "Ben DEM Partili bir avukatla karşılaştım, Selahattin Demirtaş 2-3 aya çıkar dedi. Aslında AİHM kararları uygulansa zaten dışarıda olması lazım." demişti.

https://x.com/barisyarkadas/status/1904974175124455767