Selahattin Demirtaş'tan Devlet Bahçeli'nin çağrısına şartlı destek! "Ben hazırım ama..."

19 Kasım 2024 13:42 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:10

Selahattin Demirtaş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısına yönelik açıklamalarda bulundu. Süreci desteklemeye hazır olduğunu belirten Demirtaş, şartını açıkladı.

MHP​ lideri Devlet Bahçeli​'nin partisinin grup toplantısında terörist başı Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütü feshederek Meclis'te DEM Parti​ grup toplantısına katılıp terörün bittiğini ilan etme" çağrısının yankıları sürüyor. Ankara gündemi oldukça meşgul eden polemiğin sürdüğü çağrıyla ilgili eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da açıklama yaptı.

Süreci desteklemeye hazır olduğunu belirten Demirtaş, "Ancak cezaevinde olduğu sürece Kürt sorunu hakkında müzakere etmeyeceğini" söyledi. Demirtaş, "Çözüm, Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır” ifadelerini kullandı

"CEZAEVİNDE OLDUĞUM SÜRECE SİZİNLE KÜRT SORUNU ÜZERİNE KONUŞMAYACAĞIM"

Selahattin Demirtaş’la görüşme gerçekleştiren Avukat Sıdkı Zilan yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın kendisini şunları söylediği aktardı;

“Süreci desteklemeye hazırım. Beni ziyarete gelen bazı avukatlara da söyledim. Ben cezaevinde olduğum sürece sizinle Kürt sorunu üzerine konuşmayacağım. Ben tutuklu biriyim. Eğer benimle çözüm üzerine konuşmak istiyorsanız ilk önce beni serbest bırakın, cezaevinin kapısında bu konuyu konuşalım.

"SÜRECE TOPLUMUN TÜM KATMANLARI DAHİL EDİLMELİDİR"

Devlet ile PKK’nın barışması sorunun çözümünü sağlamaz. Sürece toplumun tüm katmanları dahil edilmelidir. Süreç bu şekilde ilerlemezse toplumsal barış sağlanamaz. Çözüm, Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır”