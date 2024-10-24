Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin çağrısı uzun zaman önce planlandı!

24 Ekim 2024 23:32 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 23:36

Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı, Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik 'Tecriti kalksın, Meclis'te terörün bittiğini açıklasın' sözlerini yorumladı. Süregelen durumun daha önceden planlanmış olduğunu belirten Ulağlı, Sırrı Süreyya Önder'in Ağustos ayında Öcalan'ın tecritinin kaldırılmasına yönelik yasa teklifi verdiğini hatırlattı.

Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı, MHP lideri Devlet Bahçeli​'nin çıkışıyla gündeme gelen PKK​ elebaşı Öcalan'ın tecritinin kaldırılması ve 'Kürt sorunu' ile ilgili konuştu.

TGRT Haber'deki Gündem Özel programında kritik değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Serhat Ulağlı, kamuoyunun mesele hakkında tam olarak bilgilendirilmediğini ifade ederek durumun algı kargaşasına yol açtığını belirtti.

"MESELE TAM ANLAMIYLA ANLATILMADI"

Ulağlı, "Bugün çevremdeki insanlara 'Kürt sorunu nedir?' diye sorduğumda aldığım cevaplar konunun yeterince açık bir şekilde anlatılmadığını ortaya koyuyor. İnsanlar, Kürt vatandaşların dezavantajlı olup olmadığını ya da sınavlarda Kürt kimliğinden ötürü göz ardı edilip edilmediğini sorguluyor. Buradaki esas sorun, meselenin tam anlamıyla açıklanmamış olmasıdır" dedi.

ÖCALAN ÇIKIŞI PLANLI MIYDI?

Prof. Dr. Ulağlı konuyu tarihsel bir perspektifte ele alarak son zamanlarda yaşanan siyasi gelişmelerin aslında planlı bir sürecin devamı olduğunu vurguladı. Ağustos ayında HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılması yönünde yasa teklifi verdiğini hatırlatan Ulağlı, "Sırrı Süreyya Önder Ağustos ayında 'Öcalan'ın tecriti kaldırılsın' diye yasa teklifi veriyor. Ardından resepsiyonda el sıkışma olayı var ve sonrasında TBMM'de el sıkışma oluyor. Gün sonuna geldiğimizde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan çıksın' açıklamaları oluşuyor. Aslında burada önceden planlanmış kronolojik akışın devamı..." dedi.

Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı'nın açıklamalarının devamı şu şekilde:

BATI DURUMU NASIL DEĞERLENDİRDİ?

"Batı basını konuyu ele alırken 'Türk sağının en başındaki adam neden U dönüşü yaptı?' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesi için bir adım gibi değerlendirdikleri oldu. Bu Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın siyasi duruşunu bilmeyenler için böyle yorumlanabilir.

Tüm hayatı Türk siyasi hayatına bağlı olan Sayın Bahçeli hem tarihi hem de çok tartışmalı bir açılama ile farklı bir şey planladığını anlıyoruz. Bu açıklamanın bazı satır aralarının kamuoyunda çok tepki gördüğünü anlıyoruz."