Son dakika | Hakan Fidan, Brüksel'e gidiyor: NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

02 Aralık 2024 12:58 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 09:24

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, yarın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gidecek. Bakan Fidan'ın gündeminde işgalci İsrail'in saldırıları ve Suriye'de yaşanan son olayların olması bekleniyor...

Son dakika | Bakan Fidan'dan dikkat çeken mesaj: Bu insanlık için uyarıdır

Son dakika | Bakan Fidan'dan dikkat çeken mesaj: Bu insanlık için uyarıdır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, Brüksel’deki NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için 3-4 Aralık'ta Brüksel​'de olacak.

SURİYE​'DEKİ SON DURUM

Bakan Fidan’ın toplantıda terör unsurlarının mevcudiyeti başta olmak üzere Suriye’deki mevcut çok yönlü sorunların istikrarsızlığı teşvik etmeye devam ettiğini, NATO’nun güneydoğu kanadını oluşturan ülkemizin bölgede istikrarsızlığın yayılmamasını amaçlayan tutumunun desteklenmesinin önem taşıdığını ve Türkiye'nin Suriye’de yaşanan gelişmeleri ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası ile terörle mücadele perspektifinden takip etmeyi sürdürdüğünü vurgulaması bekleniyor.

İŞGALCİ İSRAİL'İN SALDIRILARI

İşgalci İsrail’in işlediği savaş suçları ile Gazze’de yaşanan insani dram başta olmak üzere Türkiye’nin İsrail-Filistin meselesine yönelik görüşlerini paylaşması beklenen Bakan Fidan'ın Orta Doğu’daki krizlerin ve savaşların yan etkilerine, bilhassa terörizmin yayılmasına zemin oluşturduğuna dikkat çekecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü desteklediğini yineleyecek olan Bakan Fidan'ın savaşın sonlandırılması için her hal ve karda diplomasiye imkan tanınması gerektiğini vurgulaması, AB’nin AB üyesi olmayan müttefiklere yönelik yazılı taahhütlerine riayet etmesi gerektiğine de dikkat çekmesi öngörülüyor.