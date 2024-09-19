Son dakika | Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar

19 Eylül 2024 11:14 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:27

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Lübnan’daki çağrı cihazı saldırısı, İsrail'in Gazze’deki katliamları, Suriye​ ile normalleşme süreci, AB ile ilişkiler, Türkiye’nin BRICS yolculuğu, Rusya-Ukrayna savaşı, F-35/S400 süreci, Somali-Etiyopya barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor...

TÜRKİYE'DE SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

-Lübnan'daki saldırıları bir yıldır süren savaşın devamı niteliğinde... İsrail savaşı yayıyor. İsrail gerilimi adım adım Lübnan​'a doğru tırmandırıyor. Bir fark var bu büyük çaplı bir operasyon. İsrail'in saldırıları yeni bir teknik değil. Uzun yıllardır istihbarat tarafında kullanılan bir yöntem. İlk gün Lübnan Başbakanı'nı aradım, her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu söyledim.

"SİBER GÜVENLİK FARKINDALIĞIMIZ VAR"

MİT'te siber güvenlik için oldukça sağlam bir yetkinlik bulunuyor. Siber güvenlik farkındalığımız var. Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi.

İSRAİL'İN GAZZE​'DEKİ KATLİAMLARI

Filistin meselesinin öncelikleri olduğunu belirten Bakan Fidan, "Bölge iki potansiyeli de beraberinde taşıyor. Ürün ve Mısır'da da savaş riski var. Risk bölgesel başlayıp küresel savaşa erişme potansiyeli taşıyor" dedi.

Son dakika haberinin detayları gelecek...