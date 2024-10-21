Son dakika | AK Parti'den Fetullah Gülen açıklaması! "Tüm cinayetleriyle birlikte bu dünyayı terk etti"

21 Ekim 2024 16:33 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 17:16

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin konuşan Çelik, "Tüm cinayetleriyle birlikte bu dünyayı terk etti" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının arasında kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD topraklarında Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin konuşan Çelik, işgalci İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

-(FETÖ'nün ölümü) İnsanlığa, milletimize ihanet etmiş bir haindi. Tüm cinayetleriyle birlikte bu dünyayı terk etti. FETÖ çeşitli ülkelerde hala faal. FETÖ ile mücadele sürecek. Bu terörist başının aslında ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmek üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler üzere bir projenin taşeronluğunu yaptığı nettir.

"İHANET VE CİNAYET AĞININ MİMARLIĞINI YAPMIŞTIR"

Elebaşı Fethullah Gülen ihanet şebekesi ve hizmet ettiği odaklar vasıtasıyla büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştır. Burada bu örgütün tüm unsurları ile mücadele kararlılığında yavaşlama söz konusu değildir. Bu zihniyetle de aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır bu örgüt mensuplarının faaliyetlerine dikkat ettiğimizde bunların aynı cinayet şebekesini işler kılmak için faaliyetler yürüttüklerini, bağlantılar kurmaya çalıştıklarını görüyoruz.

"KARARLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmeye çalışan emperyalist projelere taşeronluk yapmış bir şahıstı. Bütün kötülüklerle birlikte bu dünyayı terk etmiş oldu. İsmini Netanyahu gibi katillerle yan yana yansıtan, İslam'ı istismar eden bir kötülük abidesinin hayatı bu şekilde son buldu. Bu yapı ile aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz.

ÇELİK DUYURDU: YARIN BU SÜREÇ BAŞLAYACAK

Bir istikrar örneği olarak 23. bütçemizi yarın Meclis'e sunacağız. Bu bütçeyi yapma şeklindeki siyasi hikayemiz ve ortaya koyduğumuz başarı 23. bütçe ile taçlanmış olacak. Yarın bu süreç başlayacak.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Filistin meselesi, Gazze'de yaşananlar, Lübnan'daki konular MKYK'mızın ana konusu. Aslında rakamlar, cinayetler, soykırım Nazilerin yaptıklarının çok ötesine geçmiş, daha beter bir tablo ortaya çıkarmıştır"

YENİDOĞAN ÇETESİNİN KÖKÜ KAZINACAK

Yenidoğan bebekleri öldüren cinayet şebekesiyle ilgili gündemi ve gelişmeleri, bu şebekeye dönük her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız tam bir koordinasyon içinde. Varsa benzerlerinin de bertaraf edilmesi için güçlü bir çalışmayı sürdürüyorlar. Cumhurbaşkanımız tavizsiz şekilde meselenin üstüne gidilmesi konusunda tutumunu ortaya koydu. Bu şebekeyi tümüyle kazıyacağımızı ifade etmek istiyoruz.

LAFARGE'IN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLERİ

Lafarge'ın PKK ve DEAŞ'ı desteklediği haberleri vardı. Bunların Fransız istihbaratının iç ve dış istihbaratının bilgisi dahilinde yaptığı ifade ediliyordu. Bunlar yargı faaliyeti haline gelmiştir. Terör örgütüne destek veren ve çatışmaları körükleyenlerin ceza alması için süreç devam etmektedir"

BAHÇELİ'NİN DEM PARTİ'YE UZATTIĞI EL...

Burada net bir şekilde ifade edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Meclis konuşmasından sonra Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları iç cepheyi güçlendirme başlığı çerçevesinde. İç cephenin güçlü tutulması Türkiye'de yaşayan herkes için bir sorumluluk olmalıdır. Burada Türkiye'nin niteliklerinden taviz verme, meşruiyet alanından taviz verme söz konusu değil. Terör örgütüne destek veren ifadeler kullanan siyasi partiye dönük olarak terörle aralarına mesafe koymaları, Türkiye partisi olmalarına dönük bir davettir. Çözüm süreci dönemlerinde de yapılmak istenen, yumuşak güç unsurları ile terör örgütünün silah bırakması ve ülke topraklarını terk etmesi üzerindeydi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'RESEPSİYON ÇANKAYA'DA YAPILSIN' ÇAĞRISI

Sayın Özel, 29 Ekim Resepsiyonu Çankaya Köşkü'nde olsun derken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasını Atatürk'ün mirasına aykırı olarak lanse ediyor. Devlet hayatımızda, devletin ihtiyaçlarına göre, 1000 yıllık tarih perspektifinden baktığımızda, devletin ihtiyaçlarına göre devlet başkanlarının kullandığı farklı mekanlar olmuştur. Gelişen ihtiyaçlara göre külliye milletin evi olarak yapılmıştır.

ÖZEL'İN DEMİRTAŞ'I ZİYARETİ

Kimin kimi ziyaret ettiği bizi çok ilgilendirme ama açıklamaların ortak noktası var. Hükümete çağrı yaparken hükümeti hukukun üstünlüğüne saygı duymaya davet ediyorlar. Bundan bahsedenlerin öncelikle terör örgütü hakkında ne düşündüklerini söylemesi lazım. Kobani olaylarını biliyoruz. Bunlarla yüzleşilmeden hukukun üstünlüğünden bahsetmek bir takiyye oluyor.