Süleyman Soylu bizzat açıkladı! Ekrem İmamoğlu'nu defalarca uyarmış

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'ye son süreçteki olaylar üzerinden tepki gösteren Soylu, "Yolsuzlukla mücadelede kimse dokunulmaz değildir, devletin dini adalettir. CHP, naylon ön seçim ile yolsuzluklarını örtmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı. Soylu ayrıca İçişleri Bakanlığı döneminde İmamoğlu'nu yolsuzluk ve usulsüz ihaleler konusunda defalarca uyardığını söyledi.

Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti’nin Bayrampaşa, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan İlçe Başkanlıklarında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasının ardından yaşanan gelişmeler üzerinden CHP'yi eleştirdi.

"YOLSUZLUKLA MÜCADELE DEVLETİN TEMEL GÖREVİDİR"

Devletin temel ilkesinin adalet olduğunun altını çizen Soylu, "Devletin dini adalettir. Bu yüzden yolsuzlukla mücadele devletin temel görevidir. Devletin dini adalet olduğu için, ötekileştirmelerle mücadele etmek, vergilerin millete hizmet olarak dönmesini sağlamak ve bunu kontrol etmek zorunluluktur. Kimse devletin kaynaklarını kişisel çıkarları için kullanamaz. Kimse belediyeyi kazandığında binlerce insanı haksız bir şekilde işten çıkaramaz. Adrese teslim ihaleler yapanlar, yolsuzluğa bulaşanlar bunun hesabını vermek zorundadır" diye konuştu.

"SİYASETİ KİRLETTİLER"

CHP'nin İstanbul il kongresi sırasında 'döviz bürosu' açarak şaibeli bir kongre düzenlediğini iddia eden Soylu, "Hiçbiriniz bir il kongresinde para döndüğünü gördünüz mü? Kongrelerde dövizler toplandı, dolarlar Ankara'ya götürüldü. Kendi içlerinde ihanet yaşandı, siyaseti kirlettiler. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemiyle onu sırtından hançerledi, bunu kendileri söylüyor. Yaptıkları adrese teslim ihalelerle kendi geleceklerini garanti altına almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"UYARDIM, MÜFETTİŞ GÖNDERDİM"

İçişleri Bakanlığı döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk ve usulsüz ihaleler konusunda defalarca uyardığını belirten Soylu, "Tam 5-6 yıl boyunca uyardım, müfettiş gönderdim. Belediyelere almamanız gereken kişileri alıyorsunuz dedim. PKK'dan, FETÖ'den eleman alıyorsunuz dedik, dinlemediler. Yolsuzluklar tespit ettik, ihale yanlışlıklarını ortaya koyduk. Ama bunlar üstünlerin hukukuna alışmış" ifadelerini kullandı.