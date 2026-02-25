Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Süleyman Soylu haklı bulundu! Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki "karşılıklı tazminat" davasında istinaf süreci tamamlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Soylu için açtığı 10 kuruşluk davayı reddederken; Soylu’nun karşı davasını haklı bularak Kılıçdaroğlu’nu 10 bin TL tazminata mahkum etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süleyman Soylu haklı bulundu! Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 20:50

Dava süreci, dönemin İçişleri Bakanı 'nun 13 Mayıs 2021 tarihli sosyal medya paylaşımı ve 19 Mayıs 2021'de katıldığı televizyon programındaki açıklamaları sonrası başladı. , söz konusu ifadelerin kişilik haklarını zedelediğini ileri sürerek her bir açıklama için 5'er kuruş olmak üzere toplam 10 kuruş talep etti. Kılıçdaroğlu ayrıca konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "5 paralık adama 5 kuruşluk dava açtık" dedi.

Süleyman Soylu ise sözlerinin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Bununla birlikte, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığını belirterek 20 bin TL'lik karşı dava açtı.

10 KURUŞLUK DAVA "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" SAYILDI

Ankara 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, tarafların sözlerini siyasi tartışma kapsamında değerlendirerek hem Kılıçdaroğlu'nun açtığı davayı hem de Soylu'nun karşı davasını reddetti.

Süleyman Soylu haklı bulundu! Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku

"5 PARALIK ADAM" SÖZÜNE 10 BİN TL CEZA

Dosyayı yeniden inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, Soylu'nun açıklamalarının sert ve incitici nitelikte olmakla birlikte siyasi tartışma bağlamında sınırları içinde kaldığına hükmetti. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun açtığı 10 kuruşluk dava esastan reddedildi.
Ancak mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun dava sonrasında yaptığı bazı açıklamaların eleştiri sınırlarını aştığı ve Soylu'nun kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği kanaatine vardı. Bu kapsamda, 10 bin lira manevi tazminatın 28 Mayıs 2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Kılıçdaroğlu'ndan alınarak Soylu'ya ödenmesine karar verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP için tarih verildi: Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olacak
İsmail Ege Şaşmaz’ın oynadığı Vefa Sultan kim? Vefa Sultan nerede yaşamış?
İstinaf mahkemesi kararını verdi: Süleyman Soylu’nun Mansur Yavaş hakkındaki sözleri "Siyasi Polemik" sayıldı, tazminat kararı kaldırıldı
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#süleyman soylu
#ifade özgürlüğü
#manevi tazminat
#Siyasi Eleştiri
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.