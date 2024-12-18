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Suriye diplomasisi sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 Aralık 2024 14:16 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:45
Suriye diplomasisi sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesi Suriye'ydi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa​ Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron​ ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde; Türkiye​ ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI"

Erdoğan​ Macron'a görüşmede; Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu aktardı. Fransa’nın Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını söyledi.

Suriye diplomasisi sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü - 1. Resim

ERDOĞAN'DAN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Erdoğan, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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