Suriye diplomasisi sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesi Suriye'ydi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde; Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.
"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALI"
Erdoğan Macron'a görüşmede; Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu aktardı. Fransa’nın Suriye’deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını söyledi.
ERDOĞAN'DAN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Erdoğan, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini belirtti.