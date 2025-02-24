Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'sahte diploma' tepkisi! Fırsatçılıkla suçladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin açıklamalarını hedef aldı. İsim vermeden Yavaş'ı hedef gösteren Özcan, "Gün, fırsatçıların "Bekleyelim görelim" günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'sahte diploma' tepkisi! Fırsatçılıkla suçladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 10:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair yapılan ihbarları değerlendirerek Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda yer alan tespitler doğrultusunda harekete geçti. İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma açıldı. Savcılık, İmamoğlu'nu 26 Şubat tarihinde ifadeye çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçse de ön seçime aday olmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise basın mensuplarının bu konudaki sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

YAVAŞ: GELİŞMELERİ HEP BERABER İZLEYELİM

Gazeteci Yavaş'a "Bir diploma tartışması var. Tam da ön seçime girme hakkını kazandığında Sayın Ekrem İmamoğlu'na böyle bir soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Mansur Yavaş ise bu soruya "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?" ifadeleriyle cevap verdi.

TANJU ÖZCAN İSİM VERMEDEN HEDEF ALDI

Mansur Yavaş'ın bu açıklamalarını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hedef aldı. Özcan, Yavaş'ın ismini vermeden 'fırsatçılıkla' suçladı.

"GÜN, FIRSATÇILARIN 'BEKLEYELİM GÖRELİM' GÜNÜ DEĞİL"

Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, partimizin en önemli değerlerinden biridir. İktidarın, elindeki tüm güçleri (Yargı ve idari) kullanarak, Sayın İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmaya ve siyaseten bitirmeye dönük çabalarını demokrasi adına kaygı ile takip ediyoruz. Gün, fırsatçıların "Bekleyelim görelim" günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür"

https://x.com/tanjuozcanchp/status/1893711603427688777

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Küçük: Mansur Yavaş’la CHP’nin yolları ayrılır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongre öncesi CHP'ye "şaibe" göndermesi!
Ekrem İmamoğlu, CHP’deki ön seçim için başvuru yaptı
Son dakika | Bakan Tunç'tan CHP lideri Özgür Özel'e 'darbe' göndermesi! 'Onlar iyi bilirler'
ETİKETLER
#Gündem
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.