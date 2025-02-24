Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'sahte diploma' tepkisi! Fırsatçılıkla suçladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair yapılan ihbarları değerlendirerek Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda yer alan tespitler doğrultusunda harekete geçti. İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma açıldı. Savcılık, İmamoğlu'nu 26 Şubat tarihinde ifadeye çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçse de ön seçime aday olmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise basın mensuplarının bu konudaki sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

YAVAŞ: GELİŞMELERİ HEP BERABER İZLEYELİM

Gazeteci Yavaş'a "Bir diploma tartışması var. Tam da ön seçime girme hakkını kazandığında Sayın Ekrem İmamoğlu'na böyle bir soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Mansur Yavaş ise bu soruya "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?" ifadeleriyle cevap verdi.

TANJU ÖZCAN İSİM VERMEDEN HEDEF ALDI

Mansur Yavaş'ın bu açıklamalarını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hedef aldı. Özcan, Yavaş'ın ismini vermeden 'fırsatçılıkla' suçladı.

"GÜN, FIRSATÇILARIN 'BEKLEYELİM GÖRELİM' GÜNÜ DEĞİL"

Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu, partimizin en önemli değerlerinden biridir. İktidarın, elindeki tüm güçleri (Yargı ve idari) kullanarak, Sayın İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmaya ve siyaseten bitirmeye dönük çabalarını demokrasi adına kaygı ile takip ediyoruz. Gün, fırsatçıların "Bekleyelim görelim" günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür"

https://x.com/tanjuozcanchp/status/1893711603427688777