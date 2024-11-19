Teğmenlerin kılıçlı yemini! Özgür Özel'den 'disiplin' kararına tepki: "Asıl karın ağrısı..."

19 Kasım 2024 14:53 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:04

CHP lideri Özgür Özel, mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin TSK'nın itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Disiplin kararına tepki gösteren Özgür Özel, "Asıl karın ağrıları, Mustafa Kemal. Kadın teğmenlerin başarısını hazmedemediler. Madalya taktıkları teğmenlere saldırıyorlar" dedi.

CHP​ lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Özgür Özel, her iki günde bir Türkiye'nin herhangi bir şehrinden CHP'li belediye başkanlarının Esenyurt​'a gelerek Ahmet Özer için nöbet tutacaklarını aktardı. Teğmenler soruşturmasına değinen Özgür Özel, MEB Başkanı Yusuf Tekin'in laiklik ile ilgili sözleri ve Yenidoğan Çetesi davası üzerinden de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

SAĞLIK BAKANINA SERT TEPKİ

Yenidoğan Çetesi davası üzerinden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu sert sözlerle eleştiren CHP lideri Özel, "Gelmiş, bir yıl boyunca yenidoğan ünitelerini nasıl yöneteceğini anlatıp bütçe istiyor. Bakan olduğu güne kadar İstanbul'da İl Sağlık Müdürü. İhbar geliyor bunlar gözlüyor. Gözaltılar yapılıyor daha sonra ama hastane sahipleri o kadar hatırlı kişiler ki hastanelere çocuklar yatırılmaya devam ediyor. Bunlar öyle gözü dönmüş ki savcıyı bile ölümle tehdit ediyorlar. Komisyonumuz ona zıbın, patik, emzik gösterdi. Onun ve onun zihniyetinin yarattığı büyük acı. O zıbınlar boş duruyor. Skandal dava sürerken bakan, bütçe istiyor" dedi.

"O İSTİFA EDİLİP HESAP VERİLECEK"

İhbardan sonra bile çocuk ölümlerinin devam ettiğini öne süren Özgür Özel, "O sürecin sağlık müdürü bugün "sağlık bakanıyım" diyor. Kendisine bakan muamelesi yapılmasını bekliyor. O istifa edilip hesap verilecek. O zamana kadar kimse sizin yüzünüze bakmayacak. 47 sanık var bir tanesi devlet memuru değil. Neden? Çünkü beyefendi ortada kalacak. Bu millet her şeyi gördü" ifadelerini kullandı..

"BAKAN TEKİN, BİZZAT BU ÜLKENİN KURUCUSU ATATÜRK'E SALDIRDI"

MEB Bakanı Yusuf Tekin'e de laiklikle ilgili sözleri üzerinden tepki gösteren Özgür Özel, "Bizzat bu ülkenin kurucusu Atatürk'e saldırmıştır. Bu safsatalara verilecek yanıtlar verildi. Eğer o anayasayı yapanlar olmasaydı o camilerde ezan okunmuyordu şimdi. Biz cami kapatmadık. Ama cami kapatmak kadar çocukları aç bırakmanın da bin günahı var. Eğitim Bakanı, yemek sözünü seçimler bitince unuttu. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nden ne bakanlar geldi geçti. Ama bu kadar vicdansızı bu kadar beceriksizi gelmedi" diye konuştu.

"MADALYA TAKTIKLARI TEĞMENLERE SALDIRIYORLAR"

Kılıçlı yeminin ardından teğmenlere verilen disiplin kararını da sert sözlerle eleştiren Özgür Özel, şunları söyledi:

"Harbiye'den mezun oluyorlar. Tarihte ilk kez üç kadın birinci. İşte size Cumhuriyet hikayesi. O teğmenler 'Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz' diyorlar. Önce hiçbir şey olmuyor. 8 gün sonra, Hizbullahçı kafa ve AKP'ye sirayet eden uzuvları, Tayyip Erdoğan, kadın teğmenimiz başta olmak üzere hepsine saldırmaya başladı. Suç neymiş, emre itaatsizlik. Asıl karın ağrıları, Mustafa Kemal. Kadın teğmenlerin başarısını hazmedemediler. Madalya taktıkları teğmenlere saldırıyorlar. Mustafa Kemal askerinden zarar gelmedi, gelmez. Atatürkçülük darbecilik değildir. 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' diyen 28 Şubatçı oluyormuş... Teğmenlerden darbe çıkarmak siyasi hesaptır"