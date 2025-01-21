Ümit Özdağ'ın tutuklanma kararına siyasilerden peş peşe tepki!

21 Ocak 2025 22:23 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 22:27

Tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında tutuklama kararı çıktı. Özdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar, Kayseri’deki toplumsal olaylara zemin hazırladığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Özdağ'ın savunmasının ardından tutuklama kararı çıkarken, karara siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. İşte siyasilerin Ümit Özdağ hakkında yaptığı paylaşımlar...

Zafer Partisi​ Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret​ ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklandı. Özdağ'ın tutuklanma kararı sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi.

İşte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve diğer siyasilerin attığı mesajlar:

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL

Özdağ'ın tutuklanma kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Geneş Başkanı Özgür Özel, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin kararla adalet bir seyyar giyotin marifetiyle bir kez daha katledilmiştir. Bir siyasi parti genel başkanını 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin de yargı bağımsızlığının da katlidir.

Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir. Mevkidaşını hapiste tutmak korkakların işidir. Rakibini tutuklatmak acizlerin işidir. Bu hukuksuz rejimle cesaretle mücadele edecek, ilk sandıkta bu düzeni değiştireceğiz" dedi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Herkes bunun yargıya siyasetin müdahalesi olduğunu biliyor. Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek. Milletimize sözümüzdür."

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ

"Son günlerde peş peşe yaşanan gelişmeler, adalet kavramını derinden yaralamaktadır. Zafer Partisi​ Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddiasıyla tutuklanması, ifade özgürlüğü ve demokrasi ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Tutuklama, adaletin bir aracı olmalı, asla bir baskı veya susturma yöntemi haline gelmemelidir. Adaletin olmadığı yerde ne huzur olur ne de gelecek!"

MEMLEKET PARTİSİ LİDERİ MUHARREM İNCE

"Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Özdağ’ın yanında, diktanın karşısındayız."