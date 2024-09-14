Ümit Özlale'nin istifasının ardından İYİ Parti'de 41 kişilik ayrılık

14 Eylül 2024 23:10 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 23:13

İYİ Parti'de istifalar seçimin ardından sürmeye devam ediyor. İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin görevinden ayrılmasının ardından, partinin milletvekili sayısı bir buçuk yıl içinde 43’ten 30’a gerilemişti. Son olarak Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi ile birlikte 41 kişi daha partisinden ayrıldı.