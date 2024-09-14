Ümit Özlale'nin istifasının ardından İYİ Parti'de 41 kişilik ayrılık
İYİ Parti'de istifalar seçimin ardından sürmeye devam ediyor. İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin görevinden ayrılmasının ardından, partinin milletvekili sayısı bir buçuk yıl içinde 43’ten 30’a gerilemişti. Son olarak Şırnak İl Başkanı Mehmet Yılmaz İlçi ile birlikte 41 kişi daha partisinden ayrıldı.
İki gün önce İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale'nin istifası sonrası partide bugün de istifalar peş peşe geldi.
Şırnak’ta İYİ Parti il başkanı Mehmet Yılmaz İlçi partisinden ayrıldığını açıkladı. 41 kişinin İYİ Parti’den ayrıldığını duyuran İlçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa gerekçesini açıklamadı.
Şırnak yönetiminde büyük ayrılık yaşanırken ayrılık açıklamasında Mehmet Yılmaz İlçi, "İYİ Parti Şırnak İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Başkanlığını yaptığım İYİ Parti Şırnak İl Yönetiminden ve İYİ Parti Şırnak İl Disiplin Kurulunda olanlardan toplam 41 kişi istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.
MECLİS'TE ERİME YAŞANDI
İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici ve İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Bahadır Erdem, CHP’ye katılmıştı. İYİ Parti İstanbul Milletvekilleri Seyithan İşsiz ve Ahmet Ersagun Yücel ise AK Parti'ye katılmıştı. İYİ Parti'deki istifaların ardından Meclis'teki koltuk sayısı da 30'a düşmüştü.