Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Uşak Belediyesi Başkanvekili Hatice Terekeci seçildi!

Özkan Yalım’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan Belediye Meclisi’nde seçim heyecanı yaşandı. CHP’nin adayı Hatice Terekeci, yapılan oylama sonucunda Uşak Belediye Başkanvekili seçildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Uşak Belediyesi Başkanvekili Hatice Terekeci seçildi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 15:40

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediyeyi yönetecek ismi belirlemek üzere Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği seçimde gülen taraf, CHP grubu tarafından aday gösterilen Hatice Terekeci oldu.

MECLİSTE SEÇİM MARATONU

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen oturuma tüm siyasi partilerin temsilcileri katılım sağladı. Seçim süreci, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gizli oylama usulüyle yürütüldü. İlk turlarda gerekli üçte iki çoğunluk aranırken, ilerleyen turlarda salt çoğunluğu sağlayan Hatice Terekeci, Uşak’ın yeni Başkanvekili olarak belirlendi.

"UŞAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Hatice Terekeci, zorlu bir süreçten geçildiğini ifade ederek şu sözlere yer verdi: "Şehrimizin ve meclisimizin teveccühüyle bu göreve layık görülmek benim için büyük bir onurdur. Uşak halkının hizmet beklediğinin bilincindeyiz. Şeffaf, adil ve katılımcı yönetim anlayışımızdan taviz vermeden, şehrimizi ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz."

HATİCE TEREKECİ KİMDİR?

Uşak siyasetinin deneyimli isimlerinden biri olan Hatice Terekeci, CHP kadrolarında uzun süredir aktif görev almaktadır. Belediye Meclis üyeliği süresince yürüttüğü projelerle dikkat çeken Terekeci, bu seçimle birlikte Uşak Belediye yönetiminin zirvesindeki isim oldu. Seçim sonuçlarının ardından siyasi parti grupları yeni Başkanvekilini tebrik ederken, Terekeci’nin önümüzdeki günlerde devir teslim süreçlerini tamamlayarak resmen mesaisine başlaması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ağaoğlu GYO halka arzına rekor talep: Büyüklüğün 3,6 katı ilgi gördü!
Akaryakıt fiyatlarına indirim mi zam mı? 6 Nisan Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...
Bakan Fidan, Tom Barrack ile görüştü
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.