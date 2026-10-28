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Politika
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:40

YENİ Parti'nin kurultay tarihi belli oldu

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partinin kurultay tarihini açıkladı. Emre, kurultayın 14-15 Kasım’da Ankara Arena’da yapılmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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YENİ Parti'nin kurultay tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:40

’nin kurultayının yapılacağı tarih belli oldu. Parti, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde için toplanacak.

HABERİN ÖZETİ

YENİ Parti'nin kurultay tarihi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
YENİ Parti'nin kurultay tarihi ve genel başkanlık ön seçimi detayları belli oldu.
Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kurultayın 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapılacağını duyurdu.
5 Kasım'a kadar üye olanlar, 8 Kasım'daki genel başkanlık ön seçimi için oy kullanabilecek.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Kurultayımızın 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapılması konusunda oy birliğiyle karar aldık. 5 Kasım'a kadar üye olanlar 8 Kasım'daki genel başkanlık ön seçimi için oy kullanabilecekler" açıklamasını yaptı.

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ETİKETLER
#kurultay
#Yeni Parti
#Zeynel Emre
#Ankara Arena
#Genel Başkanlık Ön Seçimi
#Politika
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