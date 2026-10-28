YENİ Parti'nin kurultay tarihi belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
YENİ Parti’nin kurultayının yapılacağı tarih belli oldu. Parti, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde kurultay için toplanacak.
Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Kurultayımızın 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapılması konusunda oy birliğiyle karar aldık. 5 Kasım'a kadar üye olanlar 8 Kasım'daki genel başkanlık ön seçimi için oy kullanabilecekler" açıklamasını yaptı.