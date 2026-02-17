Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Ramazan kategori
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Sahurda tüketin oruç boyunca acıkmayın! İşte yoğurt karışımı

Ramazan ayının gelip çatmasıyla birlikte sizde sahurda tüketeceğiniz ve oruç boyunca acıkmayacağınız bir tarif arayışı içerisindeyseniz, doğru yerdesiniz. Sizin için sahurda tüketip oruç boyunca acıkmayacağınız yoğurt tarifini araştırdık. İşte detaylar…

Sahurda tüketin oruç boyunca acıkmayın! İşte yoğurt karışımı
Sizde sahurda tüketip boyunca aç kalmayacağınız bir tarif arayışındaysanız, doğru yerdesiniz. Muhteşem yoğurt karışımı sayesinde hem hafif bir geçirecek hem de oruç tuttuğunuz süre zarfında acıkmayacaksınız! Sizin için sahurda tüketip oruç boyunca acıkmayacağınız yoğurt tarifini araştırdık. İşte sahurda tüketip oruç boyunca aç kalmayacağınız o muhteşem tarif…

SAHURDA TÜKETİN ORUÇ BOYUNCA ACIKMAYIN!

ayının gelmesiyle birlikte oruç boyunca acıktırmayacak sahur tarifleri araştırılmaya başlandı. Ramazanda sahur yapmak her ne kadar zorunlu olmasa da iftar ve sahur arasında beslenme süresi sınırlı olduğundan dolayı günlük protein ve su ihtiyacını karşılayacak besinler tüketilmesi oldukça önemlidir.

Sahurda tüketin oruç boyunca acıkmayın! İşte yoğurt karışımı

Bu noktada sahurda ne yediğiniz gün boyunca nasıl hissedeceğinizi değiştiriyor. Doğru besinlerle yapılan sahur, daha uzun süre tok kalma, gün içerisinde enerji düşüşü yaşamama, susuzluk ve ani acıkmaların azalmasına yardımca olma açısından büyük önem taşıyor.

Sahurda tüketin oruç boyunca acıkmayın! İşte yoğurt karışımı

Ramazan boyunca ve oruçlu olduğunuz zaman diliminde gün içinde dengeli enerji sağlamak sağlık açısından dikkat edilmesi gereken konular arasındadır. Doğru sahur yapmak, oruçlu olduğunuz süre boyunca açlığınızı ve halsizliğinizi azaltabilir. Aksi taktird sahur yapılmadığında bu ihtiyaçları 2-3 saate sığdırmak zorlaşır.

Sahurda tüketin oruç boyunca acıkmayın! İşte yoğurt karışımı

Hemen hepimiz sahurda hem pratik hem de tok tutan tarif arayışları içerisinde oluruz. Bu noktada yiyeceğiniz besinlerin hem pratik olsun hem tok tutsun istiyorsanız, sahurda tüketip oruç boyunca acıkmayacağınız bu yoğurt karışımına mutlaka bir şans vermelisiniz.

Sahurda tüketin oruç boyunca acıkmayın! İşte yoğurt karışımı

SAHURDA YOĞURT KARIŞIMI TÜKETİN ORUÇ BOYUNCA ACIKMAYIN!

Sizde sahurda hiçbir şey yemek istemiyor fakat aç kalmaktan da korkuyorsanız, bu yoğurt karışımını mutlaka denemelisiniz. Sahurda ağır yemekler tüketmek elbette orucunuzu daha da zorlu bir hale getirebilir. Bu noktada daha hafif ve protein ağırlıklı besinler tüketmeye özen göstermelisiniz.

Sahurda tüketin oruç boyunca acıkmayın! İşte yoğurt karışımı

Sahur yapmak istemiyorsanız, yatmadan 1 saat önce protein açısından zengin bir ara öğün tüketmek, eksikliği bir nebzede olsa telafi eder. İşte sahurda tüketip oruç boyunca aç kalmayacağınız o muhteşem tarif…

Malzemeler;

  • 200 gram protein yoğurdu
  • 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 1 yemek kaşığı chia tohumu
  • 2 kuru incir ya da Medine hurması

Hazırlanışı;

  • Yoğurdun içerisinde tüm malzemelerinizi ekleyin ve güzelce karıştırın.
  • Yatmadan önce ya da sahurda bu yoğurt karışımını tüketerek oruç boyunca acıkmayın!
Sahurda tüketin oruç boyunca acıkmayın! İşte yoğurt karışımı

SAHURDA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER!

Sahurda bu besinlerden kesinlikle uzak durmalısınız. İşte sahurda tüketilmemesi gereken besinler…

Salçalı yemekler: Bu tarz yemekler ve besinler gün boyu susatır ve mide yanması yapabilir.

Kızartmalar: Kızartma tarzı yiyecekler oldukça ağırdır. Sindirimi de zor olan bu besinleri sahurda tüketmek doğru değil.

Tatlılar: Sahurda tatlı tüketmek kan şekerini hızlı yükseltir ve çabuk acıktırır.

Tek başına karbonhidrat: Sahurda tek başına karbonhidrat tüketimi protein eklenmezse hızlı açık oluşturabilir.

Sahurda tüketin oruç boyunca acıkmayın! İşte yoğurt karışımı

SAHURDA TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER!

Sahurda bu besinleri tüketmeye mutlaka özen göstermelisiniz. Sağlıklı ve acıktırmayacak bir oruç geçirmek istiyorsanız tüketmeniz gereken besinler şunlardır…

Protein ağırlıklı besinler: Yumurta sahurda kesinlikle tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor. Tokluk süresini uzun tutan yumurta, sahur sofralarının baş tacı oluyor.

Sindirim dostu besinler: Kuru kayısı, kuru incir ve hurma tarzı besinler sindirim dostudur. Kefir, rezene ve ıhlamur çayı gibi besinlerde sindirimi destekler.

Tam tahıllı besinler: Sahurda beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği ve karabuğday patlağı gibi besinlere öncelik verilmelidir.

Sağlıklı yağlar: Avokado, ceviz ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasındadır.

