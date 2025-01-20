Ailelere sünnet uyarısı! Uzman isim o döneme dikkat çekti: "En ideal zaman..."

20 Ocak 2025 09:31 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:36

Sünnet zamanı seçimi pek çok aile için kafa karıştıran bir konu.... Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu'dan ailelere sünnet zamanı konusunda bir uyarı geldi. Topçu, sömestr tatili hem sağlık açısından hem de sosyal yönden sünnet için en uygun dönemlerden biri olduğunu söyledi.

Sünnet​ zamanı seçimi pek çok aile için kafa karıştıran bir dönem oluyor. Cerrahi işlemlerin hastane​ ortamında gerçekleştirilmesinin en doğru tercih olacağını vurgulayan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, "Sünnet, genel anestezi ya da lokal anestezi altında yapılabilir. Günümüzde bu tür işlemler oldukça hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor ve sonrasında çocukta herhangi bir travmaya yol açmıyor. Çocukların sağlığını korumak ve enfeksiyon riskini en aza indirmek amacıyla yarıyıl tatilinde sünnet yapılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"HASTANEDE VE HATTA AMELİYATHANEDE YAPILMASI EN DOĞRU SEÇİMDİR"

Sünnetin zor olmayan ve rahat tolere edilebilen bir cerrahi işlem olduğunu söyleyen Topçu, "Cerrahi işlem standartlarına uyularak yapılan sünnet sonrası istenmeyen durumlardan kaçınmak mümkündür. Mutlaka deneyimli bir uzman, tercihen çocuk cerrahisi yada çocuk üroloji uzmanı tarafından yapılmalıdır. Ayrıca, sünnetin ya 2 yaşından önce, ya da 6 yaşlarından sonra yapılması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Sünnet, cerrahi bir işlem olduğu için hastanede ve hatta ameliyathanede yapılması en doğru seçimdir" dedi.

EN İDEAL ZAMAN YARIYIL TATİLİ

Sosyal olarak yarıyıl tatilleri çocuklar için uygun bir sünnet dönemi olduğunu yineleyen Topçu, "Havaların soğukluğundan dolayı ev dışı aktivasyonlar kısıtlıdır. Sonuç olarak çocuk daha uygun şartlarda, evinde dinlenerek rahat bir sünnet sonrası dönem geçirecektir. Sünnet sonrasında ilk hafta aşırı hareketlilikten kaçınmak da yarar vardır" diye konuştu.