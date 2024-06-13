Bayramda beslenmeye dikkat: Sadece et olmaz, mutlaka bunları da tüketin

13 Haziran 2024 14:49 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:50

Kurban Bayramı, tüm ailenin bir araya gelip ziyafet sofralarının kurulduğu ve özellikle et tüketiminin yoğun olduğu dönemlerden biri... Bu nedenle beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Peki, hem bu özel günün tadını çıkarırken hem de nasıl sağlıklı beslenebilirsiniz?

Diyetisyen Emine Uluçay, Kurban Bayramı'nda beslenme önerilerinde bulunarak, tüm besin gruplarını içeren sağlıklı bir beslenme şeklinin yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.

Etli nohut, etli kuru fasulye veya parça et içeren yemeklerin yanında meze veya salata olarak kuru baklagillerin tüketilmesinin pek düşünülmediğine dikkat çeken Uluçay, kuru baklagillerin en önemli özelliklerini öne çıkardı.

"PROTEİN ALIMI KONUSUNDA BÜYÜK DESTEK"

Kalp sağlığı ve sürdürülebilirlik için hayvansal gıda tüketimini azaltmanın fayda sağlayacağını belirten Beslenme Danışmanı Emine Uluçay açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Daha küçük porsiyonlarda tüketeceğimiz etin yanında, bitkisel proteinden zengin kuru baklagilli salata veya mezeler, protein alımı konusunda büyük destek olur. Et, protein açısından zengin olmasına rağmen, lif ve bitkisel kaynaklı folat, demir, magnezyum ve B vitaminleri gibi besinler açısından eksiktir. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Genel sağlığımız için menülerimizi oluştururken tüm besin gruplarındaki besinlere yeterli ve dengeli miktarda yer vermek büyük önem taşır. Haftanın bazı günlerini bitkisel proteinden zengin kuru baklagil yemekleri ve salatalar ile çeşitlendirmek, hem bütçe dostu bir seçenek sunar hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Ayrıca, salatalara kuru baklagil eklemek, lif ve protein içeriğinden dolayı uzun süre tokluk hissi sağlar"