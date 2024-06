Kurban eti tüketirken kalbinizden olmayın! İşte madde madde tüm detaylar..

13 Haziran 2024 13:17 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:18

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla hazırlıklar başladı. Bayram hazırlıkları yapanlar özenle hazırlanan geleneksel bayram sofralarında hem et hem tatlı tüketiminde bazen sınırı kaçırabiliyor.



Ölçülü tüketim yapmak, Kurban Bayramı sonrası sağlığınızı riske atacak gelişmelerden de kaçınmanıza yardımcı olur.

İşte et tüketimiyle ilgili bazı ipuçları:

ETİN SAKLANMASI VE HAZIRLANMASI

Soğutma: Kurban eti kesildikten sonra hemen serin bir yerde dinlendirilmelidir. İlk 24 saat boyunca buzdolabında bekletilmesi, etin sertliğini azaltır ve daha lezzetli olmasını sağlar.

Bölme: Eti parçalara ayırırken hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Temiz yüzeyler ve keskin bıçaklar kullanılmalıdır.

Dondurma: Eğer et hemen tüketilmeyecekse, küçük porsiyonlar halinde dondurulmalıdır. Dondurulmuş et, tüketileceği zaman yavaşça buzdolabında çözülmelidir.

ETİN PİŞİRİLMESİ

Sağlıklı pişirme yöntemleri: Kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Bu yöntemler, etin daha sağlıklı kalmasını sağlar.

Marinasyon: Eti pişirmeden önce marine etmek, hem lezzetini artırır hem de pişirme süresini kısaltır.

ET TÜKETİM MİKTARI NASIL OLMALI?

Ölçülü tüketim: Kurban Bayramı'nda et tüketimi geleneksel olarak fazladır, ancak aşırı et tüketiminden kaçınılmalıdır. Günde 150-200 gram kırmızı et tüketimi yeterlidir.

Çeşitlilik: Sadece kırmızı et değil, dengeli bir diyet için sebzeler, salatalar ve tahıllar gibi diğer gıda grupları da tüketilmelidir.

BESİN DENGESİ

Fiber tüketimi: Kırmızı etin sindirimi zordur, bu yüzden bol miktarda sebze, meyve ve tam tahıllar tüketilmelidir. Bu, sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.

Su tüketimi: Yeterli miktarda su içmek sindirimi kolaylaştırır ve genel sağlığı destekler.

SAĞLIK DURUMU

Kronik hastalıklar: Kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıklara sahip olan kişiler, kırmızı et tüketiminde daha dikkatli olmalı ve doktorlarının tavsiyelerine uymalıdır.

Kolesterol: Kırmızı et yüksek kolesterol içerebilir, bu nedenle kolesterol sorunu olan kişiler daha az yağlı et parçalarını tercih etmelidir.