Ünlü kuruyemişçide skandal görüntü! Torbalar dolusu böceklenmiş ürünlere el konuldu

Gıda ürünleriyle ilgili hijyen, temizlik ve paketleme hatası gibi sorunlar, tüketiciyi çileden çıkarırken bu kez konuyla ilgili gelişme Adana'da yaşandı.

VATANDAŞA YEDİRİLENLER DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Adana'nın Seyhan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili birimlerle birlikte gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ilçedeki Çakmak Caddesi’nde bulunan Musko Erciyes Kuruyemiş isimli işletmede ortaya çıkan görüntü, tüketicilerin maruz kaldığı durumu gözler önüne sermiş oldu.

TORBALAR DOLUSU BÖCEKLENMİŞ ÜRÜN

Ekiplerin denetimi sırasında böceklenmiş ürünler tespit edildi. Bunun üzerine el konulan torbalarca ürün imha edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve bozulmuş ürün barındırma suçundan işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.