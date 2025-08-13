Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Ünlü kuruyemişçide skandal görüntü! Torbalar dolusu böceklenmiş ürünlere el konuldu

Adana’da denetim ekiplerinin çalışmasında tanınmış bir kuruyemişçideki görüntü, bir kez daha "Vatandaşa ne yediriliyor?" sorusunun sorulmasına neden oldu. Ekiplerin denetimlerinde böceklenmiş ürün ele geçirildi. Ürünler imha edilirken işletmeye de para cezası kesildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 23:41
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 23:41

Gıda ürünleriyle ilgili , temizlik ve paketleme hatası gibi sorunlar, tüketiciyi çileden çıkarırken bu kez konuyla ilgili gelişme Adana'da yaşandı.

Ünlü kuruyemişçide skandal görüntü! Torbalar dolusu böceklenmiş ürünlere el konuldu

VATANDAŞA YEDİRİLENLER DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

Adana'nın Seyhan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili birimlerle birlikte gerçekleştirdi. Denetimde ilçedeki Çakmak Caddesi’nde bulunan Musko Erciyes Kuruyemiş isimli işletmede ortaya çıkan görüntü, tüketicilerin maruz kaldığı durumu gözler önüne sermiş oldu.

Ünlü kuruyemişçide skandal görüntü! Torbalar dolusu böceklenmiş ürünlere el konuldu

TORBALAR DOLUSU BÖCEKLENMİŞ ÜRÜN

Ekiplerin denetimi sırasında böceklenmiş ürünler tespit edildi. Bunun üzerine el konulan torbalarca ürün imha edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve bozulmuş ürün barındırma suçundan işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.

ETİKETLER
#hijyen
#gıda güvenliği
#gıda denetimi
#Böceklenme
#Cezai Işlem
#Yaşam
