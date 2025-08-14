2025 LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?         

LGS birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ikinci nakil dönemi başladı.

LGS birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlara, hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8 ile 12 Ağustos tarihlerinde alındı.

Öğrenciler ve veliler, LGS nakil sonuçlarını 14 Ağustos tarihinde MEB'in resmi internet adresi üzerinden kolayca öğrenebilecek: https://www.meb.gov.tr

Sonuç ekranında T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi yeterli olacak.