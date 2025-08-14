UEFA Süper Kupa’yı kim kazandı? PSG Tottenham maçı nefes kesti

UEFA Süper Kupa finalinde, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi galibi Tottenham karşı karşıya geldi.

İtalya'da oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşma, takımların kıyasıya mücadelesine tanıklık etti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Tottenham, duran top organizasyonundan golü buldu.

Van de Ven, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Tottenham, ikinci yarıya da golle başladı ve 48. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Maçın son bölümünde baskısını artıran Paris Saint-Germain, 85. dakikada farkı bire indirdi.

Ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran Lee, topu filelerle buluşturarak skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında sahneye çıkan Gonçalo Ramos, Dembele'nin sağ kanattan yaptığı ortaya kafa vuruşu yaparak skoru 2-2'ye getirdi ve maçı penaltı atışlarına taşıdı.

UEFA SÜPER KUPA’YI KİM KAZANDI?

Maçın normal süresi bu skorla sona erdi ve kupa sahibini penaltılar belirledi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

PSG'de Ramos, Dembele, Lee ve Mendes penaltıları gole çevirirken, Tottenham'da Van de Ven ve Tel atışlardan yararlanamadı.