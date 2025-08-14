Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

UEFA Süper Kupa’yı kim kazandı? PSG Tottenham maçı nefes kesti

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham arasındaki mücadelede kazananı penaltı atışları belirledi.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 00:38
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 00:38

finalinde, Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi galibi karşı karşıya geldi.

İtalya'da oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşma, takımların kıyasıya mücadelesine tanıklık etti.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Tottenham, duran top organizasyonundan golü buldu.

Van de Ven, yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Tottenham, ikinci yarıya da golle başladı ve 48. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Maçın son bölümünde baskısını artıran Paris Saint-Germain, 85. dakikada farkı bire indirdi.

Ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran Lee, topu filelerle buluşturarak skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında sahneye çıkan Gonçalo Ramos, Dembele'nin sağ kanattan yaptığı ortaya kafa vuruşu yaparak skoru 2-2'ye getirdi ve maçı atışlarına taşıdı.

UEFA SÜPER KUPA’YI KİM KAZANDI?

Maçın normal süresi bu skorla sona erdi ve kupa sahibini penaltılar belirledi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.

PSG'de Ramos, Dembele, Lee ve Mendes penaltıları gole çevirirken, Tottenham'da Van de Ven ve Tel atışlardan yararlanamadı.

Sıkça Sorulan Sorular

PSG daha önce Süper Kupa'yı kazandı mı?
Hayır, bu zafer Paris Saint-Germain'in tarihindeki ilk UEFA Süper Kupa şampiyonluğudur. Fransız kulübü, bu sonuçla birlikte kupayı ilk kez müzesine götürmüş oldu.
#Futbol
#penaltı
#tottenham
#paris saint-germain
#Maç Özeti
#Uefa Süper Kupa
#Van De Ven
#Aktüel
