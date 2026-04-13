Buerger hastalığı kimlerde görülür? Belirtileri ve tedavisi

Buerger hastalığı, özellikle sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımıyla doğrudan ilişkili olan, küçük ve orta çaplı damarları etkileyen ciddi bir damar hastalığıdır. Bu hastalık, özellikle alt ve üst ekstremitelerde yani kol ve bacaklardaki atardamar ve toplardamarlarda iltihaplanma ve tıkanıklığa yol açarak kan akışını önemli ölçüde azaltır. Zaman içinde dokuların yeterince oksijen alamaması nedeniyle ağrı, yara oluşumu ve ileri evrelerde doku kaybı (kangren) gibi ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Peki Buerger hastalığı kimlerde görülür?

13.04.2026
saat ikonu 13:12
13.04.2026
saat ikonu 13:12

Buerger hastalığı, sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımıyla güçlü şekilde ilişkili olan, küçük ve orta çaplı damarları etkileyen ciddi bir damar hastalığıdır. Hastalık, özellikle kol ve bacaklardaki atardamar ve toplardamarlarda iltihaplanma ve tıkanıklığa yol açarak kan akışını belirgin biçimde azaltır.

HABERİN ÖZETİ

Buerger hastalığı kimlerde görülür? Belirtileri ve tedavisi

Buerger hastalığı, sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımıyla ilişkili, küçük ve orta çaplı damarları etkileyen, özellikle gençlerde görülen ciddi bir damar iltihabı ve tıkanıklığı hastalığıdır.
Hastalık, özellikle kol ve bacaklardaki atardamar ve toplardamarlarda iltihaplanma ve tıkanıklığa yol açar.
Genellikle 20–45 yaş aralığındaki bireylerde görülür ve tütün kullanımı en önemli nedenidir.
Belirtiler arasında yürürken bacaklarda ağrı, ellerde yanma, parmaklarda renk değişimi, soğukluk, iyileşmeyen yaralar ve doku kaybı yer alır.
Tedavinin en kritik adımı tütün kullanımının tamamen bırakılmasıdır; yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavileri ve ileri tedavi yöntemleri de uygulanabilir.
Hastalığın ilerlediği durumlarda anjiyografi, sempatik sinir sistemi cerrahisi veya amputasyon gibi yöntemler gerekebilir.
İlk kez 1908 yılında Leo Buerger tarafından detaylı şekilde tanımlanan bu hastalık, özellikle genç yaş grubunda görülmesiyle dikkat çeker. Tıp literatüründe “tromboanjiitis obliterans” olarak da bilinen bu durum, bağışıklık sistemiyle ilişkili damar iltihabı mekanizmalarının da rol oynadığı düşünülen karmaşık bir tablodur.

BUERGER HASTALIĞI NEDİR?

Buerger hastalığı, genellikle 20–45 yaş aralığındaki bireylerde görülen, tütün kullanımıyla güçlü şekilde bağlantılı bir damar hastalığıdır. Hastalık, küçük ve orta boy arterlerde inflamasyon (iltihap) ve tromboz (pıhtı oluşumu) ile karakterizedir. Bu süreç, damarların giderek daralmasına ve hatta tamamen tıkanmasına neden olur.

sonucunda ilgili bölgeye yeterli kan gitmediği için dokular oksijensiz kalır ve bu durum ağrıdan doku ölümüne kadar ilerleyebilen bir süreci başlatır. Hastalık çoğu zaman dalgalı bir seyir izler; yani dönem dönem kötüleşme ve kısmi iyileşmeler görülebilir.

BUERGER HASTALIĞININ NEDENLERİ

Hastalığın en önemli ve en güçlü nedeni tütün kullanımıdır. Sigara, nargile veya diğer tütün ürünleri damar duvarında toksik etki oluşturarak inflamasyonu tetikler. Bunun yanında genetik yatkınlık ve bağışıklık sistemi anormalliklerinin de hastalığın gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Araştırmalar, hastalığın klasik bir damar sertliği (ateroskleroz) olmadığını; daha çok bağışıklık aracılı damar iltihabı özellikleri taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle Buerger hastalığı, diğer damar tıkanıklığı hastalıklarından farklı bir mekanizmaya sahiptir.

BUERGER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Buerger hastalığı belirtileri genellikle ekstremitelerde ortaya çıkar ve zamanla şiddetlenir. En sık görülen belirtiler şunlardır:

Yürürken bacaklarda ve ayaklarda ağrı (klodikasyon)
Ellerde ve kollarda yanma, ağrı veya hassasiyet
Parmaklarda renk değişimi (kızarıklık, morarma veya mavileşme)
El ve ayaklarda sürekli soğukluk hissi
Kas krampları
Damar içinde pıhtı oluşumu
Ciltte iyileşmeyen yaralar (ülserler)
İleri evrelerde doku kaybı ve kangren
Uzun vadede yürüme güçlüğü ve topallama

Bu belirtiler genellikle istirahat halinde azalabilir ancak hastalık ilerledikçe dinlenme sırasında bile ağrı ortaya çıkabilir.

BUERGER HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Bu hastalığın tedavisinde en kritik ve değişmez adım tütün kullanımının tamamen bırakılmasıdır. Sigara bırakılmadığı sürece uygulanan diğer tedaviler genellikle yetersiz kalır. Hatta bazı hastalarda sigaranın bırakılmasıyla birlikte hastalık büyük ölçüde durabilir ve iyileşme görülebilir.

Tedavi sürecinde yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşır. Düzenli egzersiz, özellikle yürüyüş programları damar dolaşımını destekler. Hastaların soğuk hava ve soğuk travmasından korunması gerekir çünkü soğuk, damar daralmasını artırarak semptomları kötüleştirebilir.

İlaç tedavisinde ağrı kesiciler, damar genişletici ilaçlar ve pıhtı oluşumunu engelleyici tedaviler kullanılabilir. Ancak ağrı çoğu zaman klasik ağrı kesicilere dirençli olabilir. Bu durumda uzman hekimler daha güçlü analjezikler veya bölgesel anestezi yöntemlerini tercih edebilir.

Yara oluşumu varsa lokal bakımın yanı sıra ozon tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi, PRP ve kök hücre uygulamaları gibi destekleyici yöntemler de kullanılabilmektedir.

İLERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Hastalığın ilerlediği ve standart tedavilere yanıt alınamadığı durumlarda girişimsel yöntemler devreye girer. Anjiyografi ile tıkalı damarların açılması hedeflenebilir. Bu yöntemler sonuç vermezse sempatik sinir sistemine yönelik cerrahi girişimler uygulanabilir.

Daha ileri evrelerde rekonstrüktif damar cerrahisi gündeme gelir. Ancak tüm bu tedavilere rağmen kan akışı sağlanamazsa, ne yazık ki doku kaybı gelişen bölgelerin amputasyonu (kesilmesi) gerekebilir. Hastalık, kontrol altına alınmadığında tekrar eden doku kayıplarıyla ilerleyebilir.

Buerger hastalığı, erken tanı ve en önemlisi tütün kullanımının tamamen bırakılmasıyla kontrol altına alınabilen ciddi bir damar hastalığıdır. Hastalar yaşam tarzlarını değiştirdiklerinde, düzenli tedavi ve kontrollerini aksatmadıklarında hastalığın ilerlemesi büyük ölçüde durdurulabilir. Ancak sigara kullanımına devam edilmesi durumunda hastalık hızla ilerleyerek ciddi doku kayıplarına yol açabilir.

Bu nedenle erken farkındalık, doğru tedavi yaklaşımı ve hasta uyumu, hastalığın seyrini belirleyen en önemli faktörlerdir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzman isimden kritik uyarı: Öksürük, balgam, ateş ölümcül hastalık belirtisi olabilir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüz kişiden 1'inde görülüyor! Uzman isimden kritik uyarı: "Yüksek ölüm oranı olan bir hastalık"
