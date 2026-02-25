Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Çocukların akciğerlerinde yanan görünmez ateş! Öksürük geçiyor ama tehlike bitmiyor

Koşarken durmak zorunda kalan, geceleri öksürükle uyanan çocuklar için astım çoğu zaman yalnızca atak anlarında hatırlanan bir hastalık gibi görülüyor. Oysa belirtiler kaybolsa bile akciğerlerde sessizce ilerleyen kronik bir süreç devam ediyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Serdar Al, astımda doğru ve uzun süreli tedavinin çocukların gelecekteki akciğer sağlığı için hayati önem taşıdığını vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 08:22
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 08:22

Görünmeyen ama hiç sönmeyen bir yangın… Astım, çocukların akciğerlerinde tam olarak böyle ilerliyor. Şikayetler azaldığında hastalık geçti sanılsa da solunum yollarındaki kronik enflamasyon sessizce devam ediyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Doç. Dr. Serdar Al, bu gizli sürecin erken dönemde doğru tedaviyle kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Çocukların akciğerlerinde yanan görünmez ateş! Öksürük geçiyor ama tehlike bitmiyor

“SOLUNUM YOLLARINDA SESSİZ BİR YANGIN VAR”

Astımın yalnızca ataklarla sınırlı bir hastalık olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Al, tabloyu çarpıcı bir benzetmeyle anlatıyor: “Astım; sadece öksürük, hırıltı ya da nefes darlığıyla seyreden bir hastalık değildir. Şikâyetler olmasa bile akciğerlerde kronik ve süreğen bir enflamasyon devam eder. Solunum yollarında sürekli varlığını sürdüren sessiz bir yangın gibidir. Bu yangın bazen alevlenir, bazen ise yalnızca dumanıyla kendini belli eder.”

UZUN SÜRELİ TEDAVİ AKCİĞERLERİ KORUYOR

Doç. Dr. Al, astım tedavisinde asıl hedefin bu yangını söndürmek olduğunu vurgulayarak, “Astım tedavisinde mutlaka o enflamasyonu baskılayacak ilaçlar yer almalı. Aksi halde soluk yollarında kalıcı daralmalar gelişebilir ve bu durum yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür. Astım tedavisindeki temel amacımız çocuklarımızın günlük yaşamdan kopmamasıdır. Çocukların spor yapabilmesi, beden eğitimi derslerine rahatça katılabilmesi ve uzun vadede akciğerlerinin korunması en büyük hedefimiz” diye konuştu.

BU ÇOCUKLARDA TEDAVİ ŞART

Sık buhar tedavisi gerektiren, yılda üçten fazla atak yaşayan, ağızdan ya da damardan kortizon almak zorunda kalan veya hastaneye yatışı gereken çocuklarda uzun vadeli koruyucu tedavilerin şart olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Al, “Bu tedaviler normal bir yaşam sürdürmek için kritiktir. Çocukluk çağında genellikle alerjik astım görülür. Erken dönemde düzenli tedavi ve takip, ilerleyen yaşlarda KOAH gibi ciddi solunum hastalıklarının gelişmesini önlemede büyük avantaj sağlar” uyarısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alişan kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu! “Çocuklar sayenizde Allah’ı ağızlarından düşürmüyor”
Altın fiyatları bir anda fırladı! İşte 25 Şubat 2026 güncel altın fiyatları
Fırsatçılar iş başında! Ucuz ete restoran ve kasaplar dadandı, vatandaşa kalmadı
ETİKETLER
#Çocuk Sağlığı
#Solunum Yolları Enfeksiyonu
#Kronik Enflamasyon
#Astım Tedavisi
#Koah Önleme
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.