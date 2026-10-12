En hızlı balgam attıran şifa dolu karışım! Nar ve tuz yeniden gündemde

Soğuk hava sık sık hastalıkları da beraberinde getirerek dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çünkü soğuk havayla birlikte üst solunum yolu hastalıkları ve öksürük gibi büyük hastalıklar meydana gelebiliyor. Tabi bu durumlar karşısında da öksürükle birlikte balgam oluşumu da kaçınılmaz oluyor. Hal böyle olunca da geleneksel yöntemler her zaman bir adım öne çıkıyor. En hızlı balgam attıran şifa dolu karışımla birlikte nar ve tuz yeniden gündeme geliyor.

EN HIZLI BALGAM ATTIRAN ŞİFA DOLU KARIŞIM!

Üst solunum hastalıklarıyla birlikte öksürük ve balgam da kaçınılmaz olarak hayatımızda yer alıyor. Balgam solunum yollarında üretilen mukusun artması ya da koyulaşması sonucu ortaya çıkan durumdur. Vücut, bu salgı sayesinde solunum yıllarındaki yabancı maddeleri ve mikropları uzaklaştırmaya çalışır.

Balgam en sık soğuk algınlığı, grip, bronşit, alerjiler, bacı kronik solunum yolu hastalıkları yer alır. Yeterince sıvı tüketmemek gibi durumlar da salgıların koyulaşmasına neden olur. Balgamın türü hiçbir hastalığı net olarak kesinleştirmez ama uzun süren öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ya da yüksek ateş gibi durumlar da hastaneye başvuru yapılması gerekiyor.

Balgam evde yapılan yöntemlerle atılabilir ancak tam olarak gider diyemeyiz. Balgamın kıvamını yumuşatmak ve öksürükle daha dolay atılmasını sağlamak daha kolaydır. Yeterli su tüketimi, ılık içecekler, ballı içecekler, ortamın havasının nemlendirilmesi gibi durumlar balgamın düzelmesine yardımcı olacaktır. Tabi bunlarla birlikte yapılacak olan doğal çözümler de balgam için iyi olacaktır.

Geleneksel yöntemlerden biri olan ar ve tuz kullanımı da yeniden gündeme gelerek balgam konusunda yardımcı olduğu görülüyor. Üstelik kolay ve pratik yapılabilmesiyle birlikte nar ve tuz karışımı hemen balgamın kesilemsine yardımcı oluyor.

NAR VE TUZ YENİDEN GÜNDEMDE

Nar içerisinde bolca C vitamini barındırırken sodyum, magnezyum, demir, fosfor gibi maddeleri içeriyor. Böylelikle bir bardak nar suyu içen bir kişi vitamin miktarını kat be kat artırır. Birçok hastalığa faydası bulunan nar, öksürükle birlikte ya da kış aylarında meydana gelen öksürük içinde oldukça faydalı bir meyvedir.

Kış aylarında boğaz ve solunum yolu enfeksiyon hastalıkları boğaz ağrısı ve kuru öksürük, baş ağrısı gibi durumlar meydana gelebilir. Öyle ki kuru öksürük boğazı tahriş etme konusunda kadar ilerler. Bu durumlarla karşılaşmamak adına nara tuzu ekleyin. Narla karışmış olan tuz karışımından bir kaşık bile yeseniz öksürükten kurtulma olayınız daha fazla oluyor.

Çünkü bu karışım doğru kullanıldığı zaman güçlü bir iltihap sökücü oluyor. Tuzlu nar, virüsün balgam yoluyla dışarı atılmasına yardımcı olurken alınan bol suyla birlikte böbrekler de meydana gelen rahatsızlığı da ortadan kaldırır hale geliyor. Balgam şikayetiniz çoğu nedenlerle geçici gibi dursa da zaman zaman pek de geçen hastalıklar arasında yer almıyor. Nefes almada güçlük çekiyorsanız, şiddetli göğüs ağrısı ya da kanlı bir balgam görülmesi durumlarında doktora gidilmesi gerekiyor.