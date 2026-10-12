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Sağlık
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 09:28

En hızlı balgam attıran şifa dolu karışım! Nar ve tuz yeniden gündemde

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havalarda etkisini göstermeye başladı. Soğuk havalarla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları, öksürük ve burun akıntısı gibi hastalıklar da meydana geliyor. Tabi bu durumlar karşısında öksürükle birlikte balgam oluşumu da kaçınılmaz oluyor. Evde doğal malzemelerle rahatlamak isteyenler ise nar ve tuz karışımı yeniden gündeme getiriyor.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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En hızlı balgam attıran şifa dolu karışım! Nar ve tuz yeniden gündemde
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 09:28

Soğuk hava sık sık hastalıkları da beraberinde getirerek dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Çünkü soğuk havayla birlikte üst solunum yolu hastalıkları ve gibi büyük hastalıklar meydana gelebiliyor. Tabi bu durumlar karşısında da öksürükle birlikte balgam oluşumu da kaçınılmaz oluyor. Hal böyle olunca da geleneksel yöntemler her zaman bir adım öne çıkıyor. En hızlı balgam attıran şifa dolu karışımla birlikte nar ve yeniden gündeme geliyor.

EN HIZLI BALGAM ATTIRAN ŞİFA DOLU KARIŞIM!

Üst solunum hastalıklarıyla birlikte öksürük ve balgam da kaçınılmaz olarak hayatımızda yer alıyor. Balgam solunum yollarında üretilen mukusun artması ya da koyulaşması sonucu ortaya çıkan durumdur. Vücut, bu salgı sayesinde solunum yıllarındaki yabancı maddeleri ve mikropları uzaklaştırmaya çalışır.

En hızlı balgam attıran şifa dolu karışım! Nar ve tuz yeniden gündemde

Balgam en sık soğuk algınlığı, grip, bronşit, alerjiler, bacı kronik solunum yolu hastalıkları yer alır. Yeterince sıvı tüketmemek gibi durumlar da salgıların koyulaşmasına neden olur. Balgamın türü hiçbir hastalığı net olarak kesinleştirmez ama uzun süren öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ya da yüksek ateş gibi durumlar da hastaneye başvuru yapılması gerekiyor.

En hızlı balgam attıran şifa dolu karışım! Nar ve tuz yeniden gündemde

Balgam evde yapılan yöntemlerle atılabilir ancak tam olarak gider diyemeyiz. Balgamın kıvamını yumuşatmak ve öksürükle daha dolay atılmasını sağlamak daha kolaydır. Yeterli su tüketimi, ılık içecekler, ballı içecekler, ortamın havasının nemlendirilmesi gibi durumlar balgamın düzelmesine yardımcı olacaktır. Tabi bunlarla birlikte yapılacak olan doğal çözümler de balgam için iyi olacaktır.

En hızlı balgam attıran şifa dolu karışım! Nar ve tuz yeniden gündemde

Geleneksel yöntemlerden biri olan ar ve tuz kullanımı da yeniden gündeme gelerek balgam konusunda yardımcı olduğu görülüyor. Üstelik kolay ve pratik yapılabilmesiyle birlikte nar ve tuz karışımı hemen balgamın kesilemsine yardımcı oluyor.

En hızlı balgam attıran şifa dolu karışım! Nar ve tuz yeniden gündemde

NAR VE TUZ YENİDEN GÜNDEMDE

Nar içerisinde bolca C vitamini barındırırken sodyum, magnezyum, demir, fosfor gibi maddeleri içeriyor. Böylelikle bir bardak nar suyu içen bir kişi vitamin miktarını kat be kat artırır. Birçok hastalığa faydası bulunan nar, öksürükle birlikte ya da kış aylarında meydana gelen öksürük içinde oldukça faydalı bir meyvedir.

En hızlı balgam attıran şifa dolu karışım! Nar ve tuz yeniden gündemde

Kış aylarında boğaz ve solunum yolu enfeksiyon hastalıkları boğaz ağrısı ve kuru öksürük, baş ağrısı gibi durumlar meydana gelebilir. Öyle ki kuru öksürük boğazı tahriş etme konusunda kadar ilerler. Bu durumlarla karşılaşmamak adına nara tuzu ekleyin. Narla karışmış olan tuz karışımından bir kaşık bile yeseniz öksürükten kurtulma olayınız daha fazla oluyor. 

En hızlı balgam attıran şifa dolu karışım! Nar ve tuz yeniden gündemde

Çünkü bu karışım doğru kullanıldığı zaman güçlü bir iltihap sökücü oluyor. Tuzlu nar, virüsün balgam yoluyla dışarı atılmasına yardımcı olurken alınan bol suyla birlikte böbrekler de meydana gelen rahatsızlığı da ortadan kaldırır hale geliyor. Balgam şikayetiniz çoğu nedenlerle geçici gibi dursa da zaman zaman pek de geçen hastalıklar arasında yer almıyor. Nefes almada güçlük çekiyorsanız, şiddetli göğüs ağrısı ya da kanlı bir balgam görülmesi durumlarında doktora gidilmesi gerekiyor.

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ETİKETLER
#öksürük
#balgam
#solunum yolu hastalıkları
#Nar
#Tuz
#Sağlık
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