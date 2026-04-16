Bahar aylarının gelmesiyle birlikte tezgâhlarda yerini alan erik ve çağla, pek çok kişinin vazgeçilmez atıştırmalıkları arasında bulunuyor. Özellikle tuzla birlikte tüketilen bu ekşi lezzetler, damak tadına hitap etse de sağlık açısından bazı riskleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle aşırı tuz tüketiminin vücutta ödem oluşumunu artırabileceği konusunda uyarıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Erik ve çağlayı tuzla yiyenler dikkat! Ödem depoları doluyor Erik ve çağla gibi mevsim meyvelerinin tuzla birlikte aşırı tüketimi, vücutta ödem oluşumunu tetikleyerek çeşitli sağlık riskleri taşımaktadır. Tuz (sodyum klorür) vücut için gerekli olsa da fazla tüketimi ödeme yol açabilir. Erik ve çağla gibi meyvelerin tuzla sık ve fazla tüketimi günlük sodyum alımını aşarak vücudun su tutmasına neden olur. Bir yetişkinin günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmemelidir, ancak Türkiye'de ortalama tüketim bu miktarın üzerindedir. Tuzlu erik ve çağla tüketimi ödemin yanı sıra yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıkları riskini de artırabilir. Hipertansiyon hastaları, böbrek rahatsızlığı olanlar, hamileler ve menopoz dönemindeki kadınlar aşırı tuz tüketimine karşı daha hassastır. Sağlıklı tüketim için meyveler tuzsuz yenmeli veya tuz miktarı minimumda tutulmalıdır.

ERİK VE ÇAĞLAYI TUZLA YİYENLER DİKKAT



Tuz, yani sodyum klorür, vücut için gerekli mineraller arasında yer alsa da fazla tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bunların başında ise ödem geliyor. Ödem, vücutta sıvı birikmesi sonucu oluşan şişlik olarak tanımlanıyor. Özellikle ellerde, ayaklarda ve yüzde fark edilen bu durum, çoğu zaman aşırı tuz tüketimiyle doğrudan bağlantılı.

Erik ve çağla gibi meyveler doğal halleriyle düşük kalorili ve sağlıklı seçeneklerdir. Ancak bu besinlerin tuzla birlikte sık ve fazla miktarda tüketilmesi, günlük alınması gereken sodyum miktarının hızla aşılmasına neden olabiliyor. Bu durum da vücudun su tutmasına yol açarak ödem oluşumunu tetikliyor.

GÜNLÜK TUZ TÜKETİMİ NE KADAR OLMALI?

Uzmanlara göre bir yetişkinin günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmemeli. Ancak Türkiye’de yapılan araştırmalar, ortalama tuz tüketiminin bu miktarın oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor. Özellikle turşu, salamura ürünler ve tuz eklenmiş atıştırmalıklar bu oranı daha da artırıyor.

Erik ve çağlayı tuzlayarak tüketen bireyler, farkında olmadan kısa sürede yüksek miktarda sodyum alabiliyor. Bu da sadece ödem değil, aynı zamanda yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıkları riskini de beraberinde getiriyor.

KİMLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA?

Her birey aşırı tuz tüketiminden etkilenebilir, ancak bazı gruplar için risk daha yüksektir. Özellikle hipertansiyon hastaları, böbrek rahatsızlığı bulunanlar, hamileler ve menopoz dönemindeki kadınlar ödem oluşumuna karşı daha hassas olabilir.

Ayrıca masa başı çalışanlar ve gün içinde yeterince hareket etmeyen kişilerde de ödem daha sık görülür. Bu kişilerde dolaşımın yavaş olması, vücutta sıvı birikimini kolaylaştırır. Tuz tüketiminin artmasıyla bu durum daha belirgin hale gelir.

SAĞLIKLI TÜKETİM İÇİN ÖNERİLER

Erik ve çağla tüketiminden tamamen vazgeçmek gerekmiyor. Ancak bu besinleri doğal haliyle, yani tuz eklemeden tüketmek en sağlıklı seçenek olarak öne çıkıyor. Eğer tuz kullanılacaksa miktarın minimumda tutulması büyük önem taşıyor.

Bunun yanı sıra gün içinde bol su içmek, düzenli hareket etmek ve potasyum açısından zengin besinler tüketmek ödemin azaltılmasına yardımcı olabilir. Muz, yoğurt ve yeşil yapraklı sebzeler bu konuda destekleyici seçenekler arasında yer alır.

KÜÇÜK ALIŞKANLIKLAR BÜYÜK ETKİ

Günlük hayatta fark edilmeyen küçük alışkanlıklar, uzun vadede sağlık üzerinde önemli etkiler bırakabiliyor. Erik ve çağlayı tuzla tüketmek de bu alışkanlıklardan biri olarak dikkat çekiyor. Kısa vadede masum görünen bu tercih, uzun vadede vücutta sıvı dengesinin bozulmasına neden olabilir.

Uzmanlar, özellikle bahar aylarında artan bu tüketim alışkanlığına karşı bilinçli olunması gerektiğini vurguluyor. Daha sağlıklı bir yaşam için tuz kullanımını sınırlandırmak ve doğal beslenme alışkanlıklarına yönelmek büyük önem taşıyor.

