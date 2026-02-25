Ramazanda şişkinlik yaşayanlar için muhteşem tarif önerileri! İftar ve sahur arasında mutlaka tüketin

Ramazanda şişkinliğe son verecek muhteşem tarif önerileriyle geldik. Sizde özellikle oruç tutarken şişkinlik yaşıyor ve bir türlü bu durumdan kurtulamıyorsanız, sizin için araştırdığımız bu tariflere mutlaka şans vermelisiniz. Ramazan boyunca mideyi rahatlatan ve sindirimi destekleyen tarifleri iftar ve sahur arasında mutlaka tüketin! Ramazanda hazımsızlık ve şişkinlik sorun olmaktan çıkıyor. Ramazan boyunca rahat bir karın için iftar ve sahur arası altın değerindeki bu tarifleri deneyin. İşte iftardan sonra şişkinliği tarihe karıştıracak muhteşem tarif önerileri…

RAMAZANDA ŞİŞKİNLİK YAŞAYANLAR İÇİN MUHTEŞEM TARİF ÖNERİLERİ!

Ramazanda beslenme alışkanlıkları ve saatleri değişiklik gösterdiği için şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları kendini gösterebiliyor. Aynı zamanda Ramazanda öğün sayısının azalması, sıvı tüketiminin düşmesi ve lif alımının yetersiz kalması nedeniyle çeşitli bağırsak sorunları beraberinde gelebiliyor.

Sizde Ramazanda şişkinlik yaşayanlardansanız dikkat! Ramazanda en sık karşılaşılan bağırsak problemlerinin başında şişkinlik ve kabızlık geliyor. Sizde Ramazanda sık sık şişkinlik sorunuyla karşı karşıya kalıyorsanız, mutlaka bu tarif önerilerini denemelisiniz. Ramazanda şişkinlikten kurtulmanın sırrını sizin araştırdık.

Ramazanda birçoğumuz hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık sorunuyla karşı karşıya kalsak da çözüm oldukça basit. Evde uygulayabileceğiniz pratik tarif önerileriyle artık iftardan sonra şişkinlik tarih oluyor. Sizde Ramazanda mideyi yormayan ve şişkinliği azaltan en etkili tarifleri araştırıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Özellikle Ramazanda sahura kadar rahat hissetmek istiyorsanız, şişkinliğinizi en aza indirecek bu etkili tarifleri mutlaka denemelisiniz. Ramazanda hazımsızlık ve şişkinlik sorun olmaktan çıkıyor. Ramazan boyunca rahat bir karın için iftar ve sahur arası altın değerindeki bu tarifleri deneyin. İşte iftardan sonra şişkinliği tarihe karıştıracak muhteşem tarif önerileri…

ŞİŞKİNLİKTEN ŞİKAYET EDENLER İFTAR VE SAHUR ARASI BU TARİFLERİ DENESİN!

Sizde Ramazanda şişkinlik problemiyle mücadele ediyorsanız, bu tarifleri mutlaka denemelisiniz. Özellikle iftardan sonra şişkinlik yaşıyor ve sahura rahat bir mideyle kalkmak istiyorsanız, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifleri mutlaka uygulamalısınız. İşte Diyetisyen Selin Çoban’ın iftar sonrası şişkinliği en aza indiren tarif önerileri…

YOĞURTLU NANELİ PROBİYOTİK KASE

Malzemeler;

3-4 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı kuru nane

Bir tutam kimyon

Birkaç damla limon

Hazırlanışı ve Uygulanışı;

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.

Bu karışımı iftardan 1-2 saat sonra tüketebilirsiniz.

Bu tarif sindiriminizi destekleyecek ve gaz oluşumunu azaltmaya yardımcı olacak.

REZENE, PAPATYA VE ZENCEFİL ÇAYI

Malzemeler;

1 tatlı kaşığı rezene

1 poşet papatya

1-2 ince dilim taze zencefil

Hazırlanışı ve Uygulanışı;

Tüm malzemeleri kaynar suyun içerisine atın ve 5-7 dakika kadar demleyin.

Bu çay sayesinde bağırsak hareketleriniz desteklenecek, şişkinlik ve gaz azaltmaya yardımcı olacak. İftar ve sahur arasında bu tarifi uygulamanız şişkinliğinizi rahatlatacak.

ANANAS, TARÇIN VE NANE ÜÇLÜSÜ

Malzemeler;

2-3 dilim ananas

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Birkaç yaprak taze nane

Hazırlanışı ve Uygulanışı;

Tüm malzemeleri geniş bir kasede birleştirin.

Elde ettiğiniz sağlıklı meyve salatasıyla şişkinliğinizi en aza indirmeye hazır olun.

Bu tarif sayesinde bromelain enzimi sindirimi destekleyecek ve tatlı isteğinizi dengeleyecek.

Bu tarifi iftardan hemen sonra değil, 1-2 saat sonra tüketin.