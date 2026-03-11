Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı

Günümüzde zayıflama hastalığı olarak adlandırılan bulimia nervoza, kadınlara oranla erkeklere de bulaşmaya başladı. Ciddi bir yeme bozukluğu olarak nitelendirilen bu zayıflama hastalığı daha çok kadınlarda görülse de erkeklerde de bir hayli artış gösteriyor. Günümüzde neredeyse erkekler zayıflama hastalığında kadınları geçmiş durumda! Bu noktada en çok sorulan ve merak edilenler arasında ise “Zayıflama hastalığı bulimia nervoza nedir? Bulimia nervoza neden olur? Bulimia nervoza belirtileri neler? Bulimia nervoza hastalığı tedavisi nasıl olur?” gibi sorular yer alıyor.

BULİMİA NERVOZA HASTALIĞINDA ERKEKLER KADINLARI GEÇTİ!

Günümüzde zayıflamak ve fit görünmek kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Birçok yeme bozukluklarının gün yüzüne çıktığı şu dönemde ‘bulimia nervoza’ olarak adlandırılan zayıflama hastalığı da etkisini artırıyor. Sadece kadınlarda değil, aynı zamanda erkeklerde de sıklıkla görülen bu hastalık, kadınlara oranla erkeklere de bulaşıyor.

BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Bulimia nervoza, ciddi bir yeme bozukluğu olarak adlandırılıyor. Zayıflama ve fit görünme takıntısı kadın ya da erkek fark etmeksizin günümüzde bir hayli artış gösteriyor. Zayıflama ve fit görünme denilince akla ilk gelen hastalıklardan biri bulimia nervoza oluyor. Peki, bulimia nervoza hastalığı nedir?

BULİMİA NERVOZA HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Bulimia nervoza hastalığının neden olduğuna dair henüz doğruluğu kanıtlanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat ciddi bir yeme bozukluğu olarak görülen bu hastalığın; genetik, psikolojik ve çevresel pek çok nedene bağlı olduğu düşünülüyor.

Bulimia nervoza hastalığı genellikle ergenlik ve genç yetişkinlik dönemlerinde kendisini gösteriyor.

Aileden kaynaklı gelen yeme bozukluğu bulimia nervoza hastalığına neden olabiliyor.

Psikolojik ve duygusal sorunlar da bulimia nervoza hastalığı riskini artırıyor.

Diyet adı altında yapılan yanlış beslenme alışkanlıkları bulimia nervoza gibi yeme bozukluklarını meydana getiriyor.

BULİMİA NERVOZA BELİRTİLERİ NELER?

Kişinin kilosu hakkında yoğun bir kaygı içerisinde olduğu bulimia nervoza hastalığında birbirinden farklı belirtiler bulunur. Yeme ve çıkarma bağımlılığı olarak da kendini gösteren bulimia nervoza hastalığının en belirgin belirtisi sık sık gelen yeme krizleridir. Peki, bulimia nervoza hastalığının belirtileri nelerdir?

Sürekli olarak kilolu olma endişesi duyma

Sık sık kilosundan şikayet etme

Vücut şekli ve görüntüsü hakkında negatif düşüncelere kapılma

Tek oturuşta tıka basa yeme ve bu davranışı sürekli olarak tekrarlama

Tıka basa yemek sonrası çok sıkı diyete başlama

Kalabalık ortamda yemek yemek istememe

Yemek sonrasında kusmak için kendini zorlama

Aşırı egzersiz ve spor yapma

Hızlı kilo değişimleri yaşama

BULİMİA NERVOZA HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Bulimia nervoza hastalığının tedavisi için öncelikle tanının konulması önemlidir. Hastanın yeme davranışları da teşhisin konulmasında büyük rol oynar. Bulimia nervoza hastalığının tanısı psikiyatrist tarafından konulur. Bu hastalıkta en önemli tedavi yöntemi psikoterapidir. Peki, bulimia nervoza hastalığı nasıl tedavi edilir?

Konuşma terapisi olarak bilinen psikoterapi, hastanın kilosu ve vücudu hakkında olumsuz düşüncelerden kurtulmasına yardımcı olur.

Bulimia nervoza hastalığının tedavisinde doktor kontrolünde antidepresanlar da kullanılır.

Diyetisyen yardımıyla bulimia nervoza hastalığının önüne geçilebilir.

BULİMİA NERVOZA ZAYIFLAMA HASTALIĞI ERKEKLERE BULAŞTI!

Kişinin kilo almamak için yemek yedikten sonra kusma yoluna başvurduğu, özellikle kadınlarda görülen bulimia nervoza hastalığı, zayıflama ve fit görünme çabasıyla etkisini artırır.