Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı

Daha çok kadınlarda görülen zayıflama hastalığı şimdilerde erkeklerde de görülmeye başladı. Günümüzde neredeyse erkekler zayıflama hastalığında kadınları geçmiş durumda! Peki, erkeklerde de sıklıkla görülmeye başlayan bu zayıflama hastalığı nedir? Zayıflama hastalığı neden olur, çözümleri nelerdir? Zayıflama hastalığının adı ne, belirtileri neler? İşte detaylar…

Günümüzde zayıflama hastalığı olarak adlandırılan bulimia nervoza, kadınlara oranla erkeklere de bulaşmaya başladı. Ciddi bir yeme bozukluğu olarak nitelendirilen bu zayıflama hastalığı daha çok kadınlarda görülse de erkeklerde de bir hayli artış gösteriyor. Günümüzde neredeyse erkekler zayıflama hastalığında kadınları geçmiş durumda! Bu noktada en çok sorulan ve merak edilenler arasında ise “Zayıflama hastalığı bulimia nervoza nedir? Bulimia nervoza neden olur? Bulimia nervoza belirtileri neler? Bulimia nervoza hastalığı tedavisi nasıl olur?” gibi sorular yer alıyor.

Sizde son zamanlarda erkeklerde de sıklıkla görülen zayıflama hastalığı bulimia nervozanın ne olduğunu merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. “Zayıflama hastalığı bulimia nervoza nedir? Bulimia nervoza neden olur? Bulimia nervoza belirtileri neler? Bulimia nervoza hastalığı tedavisi nasıl olur?” sorularının cevabını sizin için araştırdık. İşe zayıflama hastalığı olarak ön plana çıkan bulimia nervoza hakkında merak edilenler…

BULİMİA NERVOZA HASTALIĞINDA ERKEKLER KADINLARI GEÇTİ!

Günümüzde zayıflamak ve fit görünmek kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Birçok yeme bozukluklarının gün yüzüne çıktığı şu dönemde ‘bulimia nervoza’ olarak adlandırılan zayıflama hastalığı da etkisini artırıyor. Sadece kadınlarda değil, aynı zamanda erkeklerde de sıklıkla görülen bu hastalık, kadınlara oranla erkeklere de bulaşıyor.

Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı
  • Kadınlarda sıklıkla görülen zayıflama isteği şimdilerde erkeklerde de etkisini artırıyor.
  • ‘Bulimia nervoza’ olarak adlandırılan yeme bozukluğu ve zayıflama hastalığında erkekler kadınları geçiyor.
  • Fit görünme isteği, kadınların aksine erkeklerde de ortaya çıkan ciddi bir zayıflama hastalığı olarak görülüyor.
  • Fit görünme ve zayıflama isteğinin en belirgin hastalıklarından biri ‘Bulimia nervoza’ oluyor.
  • Bulimia nervoza hastalığı kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülüyor.
Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı

BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Bulimia nervoza, ciddi bir yeme bozukluğu olarak adlandırılıyor. Zayıflama ve fit görünme takıntısı kadın ya da erkek fark etmeksizin günümüzde bir hayli artış gösteriyor. Zayıflama ve fit görünme denilince akla ilk gelen hastalıklardan biri bulimia nervoza oluyor. Peki, bulimia nervoza hastalığı nedir?

Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı
  • Bulimia nervoza, psikiyatrik yeme bozukluğudur.
  • Yeme üzerinde kontrol kaybı hissi olan bulimia nervoza, hastaların yeme isteğini durduramamasından kaynaklanır.
  • Bulimia nervoza hastalığı belirli periyotlarda tıka basa yeme ataklarıyla kendini gösterir.
  • Bulimia nervozada kontrol altına alınamayan yeme ataklarının telafi edilmesi için sağlıksız davranışlara başvurulur.
  • Aşırı kalorilerden kurtulmak ve kilo almanın önüne geçmek isteyen bulimia nervoza hastaları, sağlığı tehlikeye sokan farklı yöntemleri kullanabilir.
  • Bulimia nervoza hastalığı, kişinin zayıflama isteği ve fit görünme çabasıyla etkisini artırır.
Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı

BULİMİA NERVOZA HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Bulimia nervoza hastalığının neden olduğuna dair henüz doğruluğu kanıtlanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat ciddi bir yeme bozukluğu olarak görülen bu hastalığın; genetik, psikolojik ve çevresel pek çok nedene bağlı olduğu düşünülüyor.

Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı
  • Bulimia nervoza hastalığı genellikle ergenlik ve genç yetişkinlik dönemlerinde kendisini gösteriyor.
  • Aileden kaynaklı gelen yeme bozukluğu bulimia nervoza hastalığına neden olabiliyor.
  • Psikolojik ve duygusal sorunlar da bulimia nervoza hastalığı riskini artırıyor.
  • Diyet adı altında yapılan yanlış beslenme alışkanlıkları bulimia nervoza gibi yeme bozukluklarını meydana getiriyor.
Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı

BULİMİA NERVOZA BELİRTİLERİ NELER?

Kişinin kilosu hakkında yoğun bir kaygı içerisinde olduğu bulimia nervoza hastalığında birbirinden farklı belirtiler bulunur. Yeme ve çıkarma bağımlılığı olarak da kendini gösteren bulimia nervoza hastalığının en belirgin belirtisi sık sık gelen yeme krizleridir. Peki, bulimia nervoza hastalığının belirtileri nelerdir?

Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı
  • Sürekli olarak kilolu olma endişesi duyma
  • Sık sık kilosundan şikayet etme
  • Vücut şekli ve görüntüsü hakkında negatif düşüncelere kapılma
  • Tek oturuşta tıka basa yeme ve bu davranışı sürekli olarak tekrarlama
  • Tıka basa yemek sonrası çok sıkı diyete başlama
  • Kalabalık ortamda yemek yemek istememe
  • Yemek sonrasında kusmak için kendini zorlama
  • Aşırı egzersiz ve spor yapma
  • Hızlı kilo değişimleri yaşama
Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı

BULİMİA NERVOZA HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Bulimia nervoza hastalığının tedavisi için öncelikle tanının konulması önemlidir. Hastanın yeme davranışları da teşhisin konulmasında büyük rol oynar. Bulimia nervoza hastalığının tanısı psikiyatrist tarafından konulur. Bu hastalıkta en önemli tedavi yöntemi psikoterapidir. Peki, bulimia nervoza hastalığı nasıl tedavi edilir?

Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı
  • Bulimia nervoza hastalığının tedavisinde birkaç farklı yöntem kullanılır.
  • Ciddi bir yeme bozukluğu olan bu hastalığın en önemli yöntemlerinden biri psikoterapidir.
  • Konuşma terapisi olarak bilinen psikoterapi, hastanın kilosu ve vücudu hakkında olumsuz düşüncelerden kurtulmasına yardımcı olur.
  • Bulimia nervoza hastalığının tedavisinde doktor kontrolünde antidepresanlar da kullanılır.
  • Diyetisyen yardımıyla bulimia nervoza hastalığının önüne geçilebilir.
  • Bulimia nervoza hastalığı, mutlaka tedavi edilmesi gereken ciddi bir yeme bozukluğudur.
Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı

BULİMİA NERVOZA ZAYIFLAMA HASTALIĞI ERKEKLERE BULAŞTI!

Kişinin kilo almamak için yemek yedikten sonra kusma yoluna başvurduğu, özellikle kadınlarda görülen bulimia nervoza hastalığı, zayıflama ve fit görünme çabasıyla etkisini artırır.

Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı
  • Bulimia nervoza zayıflama hastalığı, günümüzde kadınlarda da sıklıkla görülüyor.
  • Fit görünümün moda olduğu şu dönemde özellikle 20-30 yaş grubundaki erkeklerde de bulimia nervoza yayılıyor.
  • Bu yeme bozukluğu hastalığının kadınlara özgü olduğu düşünülse de erkeklerde de sıklıkla etkisini artırıyor.
  • Genç kadınların %1’inin bulimia nevroza hastalığının bulunduğu tahmin ediliyor.

