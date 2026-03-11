Erkekler kadınları geçti! Zayıflama hastalığı erkeklere bulaştı

Kategoriler
Günümüzde zayıflama hastalığı olarak adlandırılan bulimia nervoza, kadınlara oranla erkeklere de bulaşmaya başladı. Ciddi bir yeme bozukluğu olarak nitelendirilen bu zayıflama hastalığı daha çok kadınlarda görülse de erkeklerde de bir hayli artış gösteriyor. Günümüzde neredeyse erkekler zayıflama hastalığında kadınları geçmiş durumda! Bu noktada en çok sorulan ve merak edilenler arasında ise “Zayıflama hastalığı bulimia nervoza nedir? Bulimia nervoza neden olur? Bulimia nervoza belirtileri neler? Bulimia nervoza hastalığı tedavisi nasıl olur?” gibi sorular yer alıyor.
Sizde son zamanlarda erkeklerde de sıklıkla görülen zayıflama hastalığı bulimia nervozanın ne olduğunu merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. “Zayıflama hastalığı bulimia nervoza nedir? Bulimia nervoza neden olur? Bulimia nervoza belirtileri neler? Bulimia nervoza hastalığı tedavisi nasıl olur?” sorularının cevabını sizin için araştırdık. İşe zayıflama hastalığı olarak ön plana çıkan bulimia nervoza hakkında merak edilenler…
Günümüzde zayıflamak ve fit görünmek kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Birçok yeme bozukluklarının gün yüzüne çıktığı şu dönemde ‘bulimia nervoza’ olarak adlandırılan zayıflama hastalığı da etkisini artırıyor. Sadece kadınlarda değil, aynı zamanda erkeklerde de sıklıkla görülen bu hastalık, kadınlara oranla erkeklere de bulaşıyor.
Bulimia nervoza, ciddi bir yeme bozukluğu olarak adlandırılıyor. Zayıflama ve fit görünme takıntısı kadın ya da erkek fark etmeksizin günümüzde bir hayli artış gösteriyor. Zayıflama ve fit görünme denilince akla ilk gelen hastalıklardan biri bulimia nervoza oluyor. Peki, bulimia nervoza hastalığı nedir?
Bulimia nervoza hastalığının neden olduğuna dair henüz doğruluğu kanıtlanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat ciddi bir yeme bozukluğu olarak görülen bu hastalığın; genetik, psikolojik ve çevresel pek çok nedene bağlı olduğu düşünülüyor.
Kişinin kilosu hakkında yoğun bir kaygı içerisinde olduğu bulimia nervoza hastalığında birbirinden farklı belirtiler bulunur. Yeme ve çıkarma bağımlılığı olarak da kendini gösteren bulimia nervoza hastalığının en belirgin belirtisi sık sık gelen yeme krizleridir. Peki, bulimia nervoza hastalığının belirtileri nelerdir?
Bulimia nervoza hastalığının tedavisi için öncelikle tanının konulması önemlidir. Hastanın yeme davranışları da teşhisin konulmasında büyük rol oynar. Bulimia nervoza hastalığının tanısı psikiyatrist tarafından konulur. Bu hastalıkta en önemli tedavi yöntemi psikoterapidir. Peki, bulimia nervoza hastalığı nasıl tedavi edilir?
Kişinin kilo almamak için yemek yedikten sonra kusma yoluna başvurduğu, özellikle kadınlarda görülen bulimia nervoza hastalığı, zayıflama ve fit görünme çabasıyla etkisini artırır.