Metabolizmanın hızını belirleyen ve hayati organların çalışma düzenini yöneten tiroit hormonu, sessizce vücudun dengesini bozabiliyor. Çoğu zaman mevsimsel yorgunluk veya stresle karıştırılan uzun süreli halsizlik ve açıklanamayan kilo değişimleri, aslında tiroit bezindeki ciddi bir sorunun habercisi olabilir.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Halsizlik, çarpıntı ve kilo değişimi... Uzman isim Tiroit hastalığının temel belirtilerini açıkladı! Tiroit hormonlarının metabolizmayı ve hayati organların çalışma düzenini yönettiğini belirten Uzm. Dr. Aysel Mammadyarzada, tiroit hastalıklarının belirtilerinin sıklıkla başka rahatsızlıklarla karıştırıldığını ve tedavi edilmeyen durumlarda kalıcı hasarlar bırakabileceğini vurguladı. Tiroit hormonlarının fazla salgılanması çarpıntı, kilo kaybı, aşırı terleme ve sinirlilik gibi belirtilere yol açarken, yetersiz salgılanması yorgunluk, üşüme, cilt kuruluğu ve kabızlık gibi şikayetlere neden olur. Uzun süren halsizlik ve açıklanamayan kilo değişimleri tiroit bezindeki ciddi bir sorunun habercisi olabilir ve bu belirtiler genellikle başka hastalıklarla karıştırıldığı için tanı gecikebilir. Kadınlarda tiroit hastalıkları erkeklere oranla 5 ila 8 kat daha fazla görülür. Tiroit hastalıklarının tanısında kan testleri kritik rol oynar; tarama amacıyla TSH testi yeterli olabilir, ancak belirti varsa serbest T4 ve gerekirse T3 düzeyleri de değerlendirilmelidir. Tedavi edilmeyen tiroit hastalıkları, kalp yetmezliği, kemik erimesi, kalp ritim bozuklukları ve vücutta sıvı birikimi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tiroit sağlığını korumak için iyot açısından yeterli beslenme, dengeli gıda tüketimi, aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınma, düzenli egzersiz, sağlıklı kilo koruma, stres kontrolü ve sigara/alkol tüketiminin sınırlandırılması önemlidir.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Aysel Mammadyarzada, tedavi edilmeyen tiroit hastalıklarının kalp yetmezliğinden kemik erimesine kadar geniş bir yelpazede kalıcı hasarlar bırakabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Mammadyarzada, tiroit sağlığını korumanın yollarını ve tanı sürecinde kritik rol oynayan antikor testlerinin önemini anlattı.

BELİRTİLER ÇOĞU ZAMAN BAŞKA HASTALIKLARLA KARIŞTIRILIYOR

Tiroit hormonlarının fazla ya da yetersiz salgılanmasının vücutta farklı etkiler oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Aysel Mammadyarzada, "Tiroit hormonlarının fazla salgılandığı durumlarda vücut adeta hızlanır; çarpıntı, kilo kaybı, aşırı terleme ve sinirlilik gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu tablo ilerlediğinde nefes darlığı, kalp sorunları ve kemik erimesi gibi ciddi komplikasyonlara zemin hazırlayabilir. Buna karşılık hormonların yetersiz olduğu durumlarda vücut yavaşlar; yorgunluk, üşüme, cilt kuruluğu ve kabızlık gibi şikâyetler görülür. Bu belirtiler çoğu zaman farklı hastalıklarla karıştırıldığı için tanı gecikebilir" ifadelerini kullandı.

HALSİZLİK VE KİLO DEĞİŞİMİNE DİKKAT

Halsizlik ve kilo değişiminin tek başına birçok farklı nedene bağlı olabileceğini ancak tiroit hastalıklarında da sık görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Aysel Mammadyarzada, "Bu tür şikâyetler uzun sürüyorsa mutlaka değerlendirilmelidir. Özellikle açıklanamayan kilo kaybı ya da artışı, altta yatan hormonal bir sorunun işareti olabilir" diye konuştu. Tiroit hastalıklarının kadınlarda erkeklere oranla 5 ila 8 kat daha fazla görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Aysel Mammadyarzada, bu nedenle kadınların belirtiler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

BASİT BİR KAN TESTİ HAYAT KURTARABİLİR

Tiroit hastalıklarının tanısında doğru testlerin önemine dikkat çeken Endokrinoloji Uzmanı Dr. Aysel Mammadyarzada, "Herhangi bir şikâyeti olmayan bireylerde tarama amacıyla TSH testi genellikle yeterlidir. TSH normal ise ek incelemeye gerek olmayabilir. Ancak hipotiroidi veya hipertiroidi belirtileri varsa TSH ile birlikte serbest T4, gerekli durumlarda T3 düzeylerinin de değerlendirilmesi gerekir" dedi. Tiroit bezinin kalp ve metabolizma üzerindeki etkilerine değinen Uzm. Dr. Aysel Mammadyarzada, sözlerine şöyle devam etti: "Tiroit bezinin az çalıştığı durumlarda metabolizma yavaşlar, kalp atım hızı düşer ve ileri vakalarda vücutta sıvı birikimi görülebilir. Fazla çalıştığında ise kalp hızlanır, kilo kaybı ve sinirlilik hali ortaya çıkar. Bu nedenle tiroit hastalıkları sadece hormonlarla sınırlı değil, tüm vücudu etkileyen sistemik bir sorundur. Hipotiroidi tedavi edilmezse yorgunluk, kilo artışı ve depresyon gibi şikâyetler artar; kalp ritim bozuklukları ve vücutta sıvı birikimi gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Hipertiroidi ise kontrol altına alınmadığında çarpıntı, kas zayıflığı ve kemik erimesi riskini artırır, uzun vadede kalp yetmezliğine kadar ilerleyebilir. Kısacası tedavi edilmeyen tiroit hastalıkları, yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Belirti olmadığı durumlarda 3-5 yılda bir TSH testi yapılabilir. Risk grubundaki kişilerde bu süre kısalmalıdır. Tiroit hastalığı tanısı alan bireylerde ise tedavi sürecine göre daha sık takip gerekebilir."

TİROİT SAĞLIĞI İÇİN 7 HAYATİ ÖNERİ

Tiroit sağlığını korumak için yaşam tarzının büyük önem taşıdığını belirten Uzm. Dr. Aysel Mammadyarzada, sözlerini şöyle tamamladı: "İyot açısından yeterli beslenmek, dengeli ve çeşitli gıdalar tüketmek, aşırı işlenmiş gıdalardan kaçınmak, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı kiloyu korumak tiroit fonksiyonlarını destekler. Ayrıca stresin kontrol altına alınması, sigara ve alkol tüketiminin sınırlandırılması da büyük önem taşır."

ANTİ-TPO VE ANTİ-TG NEDİR?

Anti-TPO adlı enzime karşı gelişen antikorlar kronik otoimmün tiroidli hastaların birçoğunda görülmektedir. Aşikar primer hipotiroidisi olan hastaların büyük kısmında OİTH bulunduğu bilinse de tanı için anti-TPO ölçümünün katkısı yine de önemli olabilir. Subklinik hipotiroidisi tespit edilen hastalarda kalıcı hipotiroidiye ilerlemeyi öngördürmesi açısından anti-TPO ölçümü önem kazanır. AntiTPO, Hashimoto tiroiditi tanısının konulmasında değerli olmakla beraber, postpartum tiroitit ve Graves hastalığında da belirlenmektedir, fakat nadiren bu hastalıklarda tanıya katkıda bulunur. OİTH açısından riskli gruplarda (Tip1 diyabet, ailevi otoimmün hastalıklar vb) gebelik öncesi ve/veya gebelikte anti-TPO varlığının tespit edilmesi, gebelikte tiroidi hedeflerinin belirlenmesi açısından önemlidir ve gerekli hallerde tedavinin önünü açacaktır.

OİTH olan ve anti-TPO pozitifliği bulunan çoğu hastada anti-Tg de yüksek bulunacağından bu antikor tanıya fazla bir katkı sağlamamaktadır. Ancak anti-Tg ölçüm yöntemleri ne yazık ki çok güvenilir değildir ve bazen var olan anti-Tg’yi gösterememektedirler. Düşük derecede anti-Tg titrelerine yaşlılarda ve başka otoimmün hastalıkları olanlarda da rastlanabilir. Bu nedenle OİTH’de rutin anti-Tg bakılması önerilmez.