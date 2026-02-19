HPV aşısı ücretsiz olacak mı? Bakan Memişoğlu açıkladı: Bilim Kurulu'na takıldı

Kategoriler
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.
Komisyon üyelerinin ücretsiz HPV aşısı uygulamasına ilişkin sorularına veren Bakan Memişoğlu, Türkiye'de yaygın olan HPV türlerinin ve kanser oluşturma riskinin netleşmediğini söyledi.
Amerika'daki yaygın türler ile Türkiye'dekiler farklı olabileceğini belirten Bakan Memişoğlu, şu ana kadar 1 milyon 760 bini aşkın ücretsiz HPV taraması yapıldığını aktardı.
Memişoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Biz niyet var dedik, ancak bilimsel kurul tekrar değerlendirme yapacaklarını söyledi. Onların kararını bekliyoruz"