Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ HPV aşısı ücretsiz olacak mı? Bakan Memişoğlu açıkladı: Bilim Kurulu'na takıldı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de yaygın olan HPV türleri ve kanser oluşturma riskinin netleşmediğini ve ücretsiz HPV aşısı uygulaması için Bilim Kurulu'nun kararının beklendiğini belirtti. Türkiye'de yaygın olan HPV türlerinin ve kanser oluşturma riskinin netleşmediği ifade edildi. Amerika'daki yaygın türler ile Türkiye'dekilerin farklı olabileceği belirtildi. Şu ana kadar 1 milyon 760 bini aşkın ücretsiz HPV taraması yapıldığı aktarıldı. Sağlık Bakanı, niyet olduğunu ancak Bilim Kurulu'nun tekrar değerlendirme yapacağını ve kararlarının beklendiğini söyledi.

Komisyon üyelerinin ücretsiz HPV aşısı uygulamasına ilişkin sorularına veren Bakan Memişoğlu, Türkiye'de yaygın olan HPV türlerinin ve kanser oluşturma riskinin netleşmediğini söyledi.

2 MİLYONA YAKIN HPV TARAMASI YAPILDI

Amerika'daki yaygın türler ile Türkiye'dekiler farklı olabileceğini belirten Bakan Memişoğlu, şu ana kadar 1 milyon 760 bini aşkın ücretsiz HPV taraması yapıldığını aktardı.

BİLİM KURULU'NUN KARARI BEKLENİYOR

Memişoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Biz niyet var dedik, ancak bilimsel kurul tekrar değerlendirme yapacaklarını söyledi. Onların kararını bekliyoruz"