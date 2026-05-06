İçli köfte haşlaması mı, kızartması mı? İşte Canan Karatay’ın cevabı

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Canan Karatay, geleneksel Türk mutfağına ilişkin yaptığı son değerlendirmede dikkat çeken bir noktaya vurgu yaptı. Karatay, özellikle içli köftenin doğru pişirme yöntemiyle hazırlandığında hem lezzetli hem de dengeli bir öğün olabileceğini belirtti. Kızartma yerine haşlama yönteminin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Karatay, bu değişikliğin yemeğin besin değerini olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:46

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı , geleneksel Türk mutfağına dair yaptığı son açıklamada önemli bir detaya dikkat çekti. Karatay, içli köftenin doğru pişirme yöntemiyle hazırlandığında hem lezzetini koruduğunu hem de dengeli bir öğün haline gelebildiğini söyledi. Özellikle kızartma yerine haşlama yönteminin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, bu tercihin yemeğin besin değerine olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Canan Karatay, geleneksel Türk mutfağından içli köftenin doğru pişirme yöntemiyle daha sağlıklı hale getirilebileceğini belirtti.
Karatay, içli köftenin lezzetini koruması ve dengeli bir öğün olması için kızartma yerine haşlama yönteminin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.
Bu tercihin yemeğin besin değerine olumlu katkı sağladığını ifade etti.
Geleneksel tariflerin yanlış uygulamalarla ağırlaştığını ancak doğru tekniklerle modern beslenmeyle uyumlu hale gelebileceğini söyledi.
Pişirme yönteminin bir yemeğin sağlığını doğrudan etkilediğini, kızartmanın kalori değerini artırdığını belirtti.
Haşlama, buharda pişirme ve fırınlama gibi yöntemlerin daha hafif sonuçlar sunduğunu ifade etti.
İçli köftenin doğru malzeme seçimi ve uygun tekniklerle protein, lif ve sağlıklı yağ açısından dengeli olabileceğini, bulgurun lif, cevizin sağlıklı yağ kaynağı olduğunu belirtti.
HAŞLAMASI MI, KIZARTMASI MI?

Türk mutfağının köklü geçmişine işaret eden Karatay, geleneksel tariflerin günümüzde çoğu zaman yanlış uygulamalar nedeniyle ağır ve sağlıksız hale geldiğini dile getirdi. Oysa doğru tekniklerle hazırlanan yemeklerin, modern beslenme anlayışıyla da uyum sağlayabileceğini vurguladı.

PİŞİRME YÖNTEMİ SAĞLIĞI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Beslenme uzmanlarına göre bir yemeğin sağlıklı olup olmadığını belirleyen en önemli unsurlardan biri pişirme yöntemi. Özellikle kızartma işlemi sırasında kullanılan yağ miktarı ve yüksek sıcaklık, hem kalori değerini artırıyor hem de bazı besin öğelerinin zarar görmesine neden olabiliyor.

Buna karşılık haşlama, buharda pişirme ve fırınlama gibi yöntemler daha hafif sonuçlar sunuyor. Karatay da bu noktada içli köftenin haşlanarak hazırlanmasının daha dengeli bir seçenek sunduğunu ifade ediyor. Bu yöntem sayesinde hem yemeğin özgün tadı korunuyor hem de fazla yağ tüketiminin önüne geçiliyor.

GELENEKSEL LEZZETLER DOĞRU UYGULAMAYLA ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre içli köfte, doğru malzeme seçimi ve uygun tekniklerle hazırlandığında protein, lif ve sağlıklı yağ açısından dengeli bir içeriğe sahip olabiliyor. Özellikle bulgurun lif açısından zengin olması, sindirim sistemine olumlu katkı sağlıyor. İç harcında kullanılan ceviz ise sağlıklı yağlar bakımından önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Karatay, geleneksel tariflerin tamamen terk edilmesi yerine doğru şekilde uygulanmasının daha doğru bir yaklaşım olduğunu savunuyor. Bu bakış açısı, son yıllarda trendleriyle birlikte daha fazla ilgi görüyor.

İÇLİ KÖFTE NASIL DAHA SAĞLIKLI HAZIRLANIR?

İçli köftenin daha dengeli bir öğün haline gelmesi için hem hamurunda hem de iç harcında kullanılan malzemelerin dikkatle seçilmesi gerekiyor.

Hamur hazırlanırken bulgur, irmik, yumurta, un ve baharatlar bir araya getirilerek yoğruluyor. Elde edilen karışımın ele yapışmayan bir kıvama gelmesi önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

İç harçta ise zeytinyağında kavrulan soğan ve kıyma temel malzemeleri oluşturuyor. Bu karışıma ceviz ve çeşitli baharatlar eklenerek lezzet dengesi sağlanıyor.

Şekil verilen köfteler kaynar tuzlu suda yaklaşık 6–8 dakika haşlanıyor. Köftelerin su yüzeyine çıkması, piştiğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu yöntemle hazırlanan içli köfte, kızartılmış versiyonuna göre daha hafif bir alternatif sunuyor.

UZMANLARDAN DENGELİ BESLENME VURGUSU

Beslenme uzmanları, sağlıklı bir diyetin tamamen kısıtlayıcı olmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Geleneksel yemeklerin doğru tekniklerle hazırlanması, hem kültürel mirasın korunmasına hem de dengeli beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Canan Karatay’ın açıklamaları da bu yaklaşımı destekler nitelikte. Karatay, özellikle evde yapılan yemeklerde pişirme yöntemine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, küçük değişikliklerin büyük farklar ortaya koyabileceğini ifade ediyor.

