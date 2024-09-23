İnek sütü hantallaştırıyor! Çocuğunuza içirmeden önce iki kere düşünün

23 Eylül 2024 13:32 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 14:06

İnek sütü, yıllardır en çok tercih edilen bir besin kaynağı olarak bilinir. Ancak yeni yapılan araştırmalar ‘inek sütü faydalıdır’ tezini çürütür nitelikte. Özellikle son günlerde “İnek sütü zararlı mı?” sorusu tartışılırken, uzman isimden gelen uyarı ebeveynleri tedirgin etti. Öyle ki bu haberi okuduktan sonra bir daha çocuklarınıza inek sütü içirmek istemeyebilirsiniz. İşte detaylar…

Okulların açılmasıyla birlikte ebeveynler çocuklarının bağışıklığını güçlendirmek için doğal koruyuculara başvuruyor. Tam da bu noktada geçmişten günümüze kadar gelen inek sütü, en ön sıralarda yerini alıyor. İçeriğinde protein, kalsiyum, D ve B vitaminleri bulunan inek sütü hala popüler bir besin olsa da son yapılan araştırmalar yıllardır doğru bildiğimizin yanlış olduğunu gösteriyor. Peki, inek sütü zararlı mı, yararlı mı? İnek sütünün zararları nelerdir? Haydi gelin tüm detayları ve Doktor Esra Özdoğru’nun tedirgin eden paylaşımını birlikte inceleyelim…

İNEK SÜTÜ ZARARLI MI?

Çocuklarınızın boyu uzasın, kemikleri gelişsin, bağışıklığı güçlensin diye verdiğiniz inek sütü sandığınız kadar masum değil. Özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran, "İnek sütü zararlı mı, yoksa yararlı mı?" tartışmalarından sonra ebeveynlerin kafası karışmış durumda. Kimi uzman isimler inek sütünü överken, kimileri ise sakın içirmeyin diyor. Doktor Esra Özdoğru ise, inek sütüyle ilgili duyduğunuzda çok şaşıracağınız bir bilgi paylaştı.

"HANTALLAŞTIRAN HORMONLAR BULUNUR"

İnek sütü hakkında dikkat çeken bir açıklama da Doktor Esra Özdoğru'dan geldi.

Özdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnek hantal bir hayvandır. Doğası gereği kendi sütünde de uyuşturan hantallaştıran, yavaşlatan hormonlar bulunur. Kendi çocuğunu bu şekilde zapt eder. Peki biz bu sütü çocuğumuza içirince ne oluyor aynı etkileri onlarda da görmeye başlıyoruz." dedi.

“ÇOCUKLARINIZA KEÇİ SÜTÜ İÇİRİN”

Benim tavsiyem keçi sütüdür diyen Esra Özdoğru, "Keçinin yavrularına bakın çeviktir, hareketlidir, her yere tırmanır, aktiftir." Şeklinde konuştu.

İNEK SÜTÜNÜN ZARARLARI NELERDİR?

Süt alerjisi: İnek sütü alerjisi, özellikle çocuklarda yaygındır. Bu durum, cilt döküntüleri, mide bulantısı ve ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Hormonal kalıntılar: Bazı sütlerde, ineklerin sağım sürecinde kullanılan hormonlar ve antibiyotik kalıntıları bulunabilir. Bu, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir.

Laktoz İntoleransı: Laktoz intoleransı olan kişiler, sütün içindeki laktozu sindiremez ve bu durum gaz, şişkinlik ve karın ağrısı gibi sorunlara yol açar.

Doymuş yağ içeriği: Tam yağlı süt, yüksek doymuş yağ içeriğine sahiptir. Aşırı tüketimi, kalp hastalıkları ve obezite riskini artırabilir.

Kalsiyum emilimi: Aşırı süt tüketimi, bazı çalışmalara göre kalsiyum emilimini olumsuz etkileyebilir, bu da kemik sağlığına zarar verebilir.