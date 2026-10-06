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Sağlık
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:45

Kalbiniz bir anda hızlanıyor veya yavaşlıyorsa dikkat! 30 yaşına kadar inen ritim bozukluğu kapınızda

Kalp ritim bozukluğu son yıllarda birçok kişide görülen yaygın hastalıklardan biri oluyor. Özellikle kalbininiz bir anda hızlanıyor ya da yavaşlıyorsa dikkat! Kalp ritim bozukluklarının 30'lu yaşlara kadar indiğini göz önünde bulundurursak, bu hastalık her an kapınızda olabilir. Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım kalp ritim bozukluğu hakkındaki deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Kalbiniz bir anda hızlanıyor veya yavaşlıyorsa dikkat! 30 yaşına kadar inen ritim bozukluğu kapınızda
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:45

Kalbin düzensiz bir şekilde atması durumu olarak adlandırılan kalp ritim bozukluğu neredeyse 30'lu yaşlara kadar indi. Sizin de kalbiniz bir anda hızlanıyor ya da yavaşlıyorsa kalp ritim bozukluğuna dikkat edin. Kalbin hızlı veya yavaş atmasıyla birlikte oluşan ve genellikle zararsız kabul edilen kalp ritim bozukluğu her an kapınızda olabilir. Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım kalp ritim bozukluğu hakkında edindiğim bilgileri ve deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Özellikle son yıllarda genç yaşlarda ortaya çıkan ritim düzensizlikleri ve , kalbin çalışma düzeniyle alakalı bir sorunun habercisi olabilir. Peki, kalp ritim bozukluğu nedir? Gençlerde kalp ritim bozukluğu görülebilir mi? Kalp ritim bozukluğu belirtileri nelerdir? Kalp ritim bozukluğuna dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte kalp ritim bozukluğu hakkında bilinmeyenler...

KALBİN HIZLANMASI VE YAVAŞLAMASI NEYİN HABERCİSİ?

Sizin de kalbiniz bir anda hızlanıyor veya yavaşlıyorsa kalp ritim bozukluğu hastalığına kesinlikle dikkat etmelisiniz. Benim de son zamanlarda karşılaştığım problemler arasında yer alan kalp ritim bozukluğu hakkında araştırdığım ve bizzat edindiğim deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. 

Kalbiniz bir anda hızlanıyor veya yavaşlıyorsa dikkat! 30 yaşına kadar inen ritim bozukluğu kapınızda

Hemen birçoğumuz zaman zaman kalbin bir anda hızlanması, yavaşlaması veya düzensiz atması problemiyle karşı karşıya kalmışızdır. Kalbin hızlanması ve yavaşlaması durumu herkesin yaşayabileceği bir durum gibi gözükse de tekrar eden şikayetlerin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Kalbiniz bir anda hızlanıyor veya yavaşlıyorsa dikkat! 30 yaşına kadar inen ritim bozukluğu kapınızda

Özellikle son yıllarda genç yaşlarda ortaya çıkan ritim düzensizlikleri ve çarpıntı, kalbin çalışma düzeniyle alakalı bir sorunun habercisi olabiliyor. Fakat kalp atımındaki değişikliklerin pek çok farklı nedeni bulunuyor. Yoğun kaygı ve stres, aşırı derecede çay, kahve ve enerji içeceği tüketimi, susuz kalma, uykusuzluk ve yoğun fiziksel aktiviteler geçici çarpıntıya sebep olabiliyor.

Kalbiniz bir anda hızlanıyor veya yavaşlıyorsa dikkat! 30 yaşına kadar inen ritim bozukluğu kapınızda

Bunların yanı sıra tiroit hastalıkları, bazı elektrolit dengesizlikler, kansızlık, kalp hastalıkları ve kalbin elektriksel iletişim sistemindeki sorunlar da ritim değişikliklerini beraberinde getirebiliyor. Bu noktada kalbin hızlanması ve yavaşlaması elbette tek başına kalp ritim bozukluğunun bir göstergesi olmuyor. Kalbin hızlanması ve yavaşlamasının kalp ritim bozukluğu tanısı olabilmesi için başka faktörlerinde birlikte incelenmesi gerekiyor.

Kalbiniz bir anda hızlanıyor veya yavaşlıyorsa dikkat! 30 yaşına kadar inen ritim bozukluğu kapınızda

KALP RİTİM BOZUKLUĞU NEDİR?

Tıpta aritmi olarak bilinen kalp ritim bozukluğu; kalp ritmindeki anormallikten kaynaklanan, kalpteki elektiriksel sinyallerin düzgün çalışamaması sonucunda kalp atış ritminin hızlı, yavaş ya da düzensiz atmasıdır. Türklerine göre farklılık gösteren kalp ritim bozukluğu, hayati tehlike oluşturacak düzeyde yaşanabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

Kalbiniz bir anda hızlanıyor veya yavaşlıyorsa dikkat! 30 yaşına kadar inen ritim bozukluğu kapınızda

Aynı zamanda kalp hızının gün içerisinde değişkenlik göstermesi, hızlı ya da yavaş kalp atışlarının yaşanması normal de kabul edilebilir. Kalbin elektriksel sistemindeki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabilen bu durum, her yaş grubunda görülebilir. Kalbin normalden çok yavaş, çok hızlı ya da düzensiz atması ritim bozukluğu olarak adlandırılır.

Kalbiniz bir anda hızlanıyor veya yavaşlıyorsa dikkat! 30 yaşına kadar inen ritim bozukluğu kapınızda

Ritim bozukluğu denildiğinde genelde ileri yaşlardaki kişiler akla gelse de bazı bozukluklar gençlerde de görülebilir. Bu nedenle özellikle genç yaşta başlayan ve tekrarlayan çarpıntı şikayetleri göz ardı edilmemeli ve "yaşım küçük olduğundan dolayı olmaz" düşüncesiyle geçiştirilmemelidir.

Kalbiniz bir anda hızlanıyor veya yavaşlıyorsa dikkat! 30 yaşına kadar inen ritim bozukluğu kapınızda

GENÇLERDE KALP RİTİM BOZUKLUĞU GÖRÜLÜR MÜ?

Kalp ritim bozukluğunun genellikle yaşlılarda daha sık görüldüğü düşünülse de genç yetişkinlerde de farklı ritim bozuklukları ortaya çıkabilir. Bu nedenle ritim bozuklukları sadece yaşlılarda görülen bir sağlık problemi değildir. Bu noktada bazı ritim bozuklukları doğuştan gelen elektriksel özelliklerle ilişkili olabilir. Aynı zamanda bazı ritim bozuklukları kalp hastalıkları ve başka sağlık sorunlarının da habercisi olabilir.

Kalbiniz bir anda hızlanıyor veya yavaşlıyorsa dikkat! 30 yaşına kadar inen ritim bozukluğu kapınızda

Gençlerde kalp ritim bozukluğunda özellikle dinlenme sırasında başlayan, sık tekrarlayan ya da kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyen çarpıntıların mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle çarpıntının; belirgin nefes darlığı, bayılma, şiddetli baş dönmesi, göğüs ağrısı ya da bilinç değişikliği ile birlikte görülmesi durumunda kesinlikle bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Kalbiniz bir anda hızlanıyor veya yavaşlıyorsa dikkat! 30 yaşına kadar inen ritim bozukluğu kapınızda

KALP RİTİM BOZUKLUĞUNDA HANGİ BELİRTİLER DİKKATE ALINMALI?

Son yıllarda özellikle 30'lu yaşlara kadar inen kalp ritim bozukluğunda belli başlı belirtilerin mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Ritim bozukluğunun yalnızca yaşlılarda değil aynı zamanda gençlerde de görülebileceğinin göz önünde tutulması gerekiyor. Bu noktada kalp ritim bozukluğunda kendini gösteren belli başlı belirtiler şunlar oluyor:

  • Kalbin bir an da çok hızlı ya da çok yavaş atması
  • Kalp atışlarının düzensiz ya da tekleyerek hissedilmesi
  • Kalbin normalden yavaş ve hızlı atması
  • Göğüste çarpıntı ve titreme hissi oluşması
  • Göğüste ağrı ve rahatsızlık
  • Bayılma ve bayılacak gibi olma hissi
  • Nefes darlığı
  • Halsizlik

 

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ETİKETLER
#göğüs ağrısı
#aritmi
#kalp ritim bozukluğu
#Çarpıntı
#Nefes Darlığı
#Sağlık
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