Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Kilolu değilsiniz! Yanlış besinler vücudunuzu şişiriyor

Son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça dile getirilen “kilo aldım” endişesinin her zaman gerçek yağ artışıyla ilgili olmadığı, uzmanlar tarafından yeniden gündeme taşınıyor. Beslenme ve sindirim sistemi uzmanlarına göre birçok kişi aslında kilo almıyor yanlış besin seçimleri nedeniyle vücudunda ödem, şişkinlik ve geçici hacim artışı yaşıyor. Bu durum hem tartıda yanıltıcı sonuçlara yol açıyor hem de kişilerin kendilerini olduğundan daha kilolu hissetmesine neden oluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 13:41
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 13:41

Sosyal medyada sıkça dile getirilen “kilo aldım” endişesinin her zaman gerçek yağ artışından kaynaklanmadığı uzmanlarca vurgulanıyor. Beslenme ve sindirim sistemi uzmanlarına göre birçok kişi aslında kilo almıyor; yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle ve şişkinlik yaşıyor. Bu durum tartıda geçici artışlara yol açarken, kişilerin kendini olduğundan daha kilolu hissetmesine neden olabiliyor. Küçük beslenme hataları bile kısa sürede belirgin şişkinlik oluşturabiliyor.

ŞİŞKİNLİK HER ZAMAN KİLO DEĞİLDİR

Uzmanlar, “şişkinlik” olarak adlandırılan durumun çoğu zaman yağlanma ile karıştırıldığını belirtiyor. Oysa şişkinlik; sindirim sisteminde gaz birikmesi, su tutulumu (ödem) ve bağırsak hareketlerinin yavaşlaması gibi nedenlerle ortaya çıkıyor.

Özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenme, tuz tüketiminin artması ve işlenmiş gıdaların sık tüketilmesi vücudun su tutmasına yol açarak birkaç gün içinde bile fark edilir bir şişkinlik oluşturabiliyor. Bu durum gerçek kilo artışı değil, geçici bir hacim değişimi olarak değerlendiriliyor.

YANLIŞ BESİN SEÇİMLERİ EN BÜYÜK ETKEN

Beslenme uzmanlarına göre şişkinliğin en yaygın sebepleri arasında rafine şeker içeren gıdalar, beyaz un ürünleri ve aşırı tuzlu yiyecekler yer alıyor. Bu besinler bağırsak florasını olumsuz etkileyerek sindirimi yavaşlatıyor.
Ayrıca gaz yapan baklagillerin yanlış pişirilmesi, gazlı içecekler ve hızlı yemek yeme alışkanlığı da mide ve bağırsaklarda hava birikmesine neden olabiliyor. Bu da karın bölgesinde belirgin bir şişkinlik hissine neden oluyor.

ÖDEM VE SU TUTULMASI GERÇEĞİ

Vücudun “şişmiş” görünmesinin bir diğer önemli nedeni ise ödem. Özellikle tuzlu beslenme, yetersiz su tüketimi ve uzun süre hareketsiz kalmak, vücudun suyu tutmasına yol açıyor. Bu durum en çok yüz, el ve karın bölgesinde kendini gösteriyor. Sabah uyandığınızda yüzünüzdeki şişlik veya gün içinde dar gelen kıyafetler çoğu zaman yağlanmadan değil, ödemden kaynaklanıyor.

ŞİŞKİNLİĞİ BELİRLİYOR

Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak sağlığının genel vücut görünümü üzerinde büyük etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Dengesiz bağırsak florası; gaz, kabızlık ve şişkinlik gibi sorunlara neden olabiliyor.
Lif açısından fakir beslenme, probiyotik eksikliği ve stres bağırsak hareketlerini yavaşlatarak sindirim sisteminin düzenini bozuyor. Bu da kişinin kendini sürekli “şiş” hissetmesine yol açabiliyor.

NE YAPMALI? UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, şişkinlik sorununu azaltmak için radikal diyetler yerine dengeli beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini vurguluyor. İşte öne çıkan bazı öneriler:

Günlük su tüketimini artırmak

İşlenmiş gıdalardan uzak durmak

Tuz tüketimini azaltmak

Lif açısından zengin sebze ve meyvelere ağırlık vermek

Probiyotik içeren yoğurt ve kefir gibi gıdaları tüketmek

Düzenli yürüyüş ve hafif egzersiz yapmak

Bu adımlar hem sindirim sistemini düzenliyor hem de vücuttaki ödemin azalmasına yardımcı oluyor.

TARTIDAKİ RAKAMLAR HER ZAMAN GERÇEĞİ GÖSTERMEZ

Uzmanlar, kilo takibinin yalnızca tartı üzerinden yapılmasının yanıltıcı olabileceğini belirtiyor. Günlük su tüketimi, hormonal değişimler ve beslenme düzeni tartıdaki rakamları kısa sürede değiştirebilir. Bu nedenle bireylerin aynadaki görünüm, kıyafetlerin hissi ve genel sağlık durumunu da dikkate alması gerektiği vurgulanıyor.

ASIL SORUN KİLO DEĞİL, BESLENME DÜZENİ

Özetle, “kilolu görünme” hissi her zaman gerçek kilo artışı anlamına gelmiyor. Yanlış besin seçimleri, düzensiz yaşam tarzı ve sindirim sorunları vücudu olduğundan daha şiş gösterebiliyor. Uzmanlar, kalıcı çözümün hızlı diyetler değil, sürdürülebilir ve dengeli beslenme alışkanlıkları olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağlıklı hayat merkezlerine tek tıkla ulaşım mümkün
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayramda sağlıklı beslenme önerileri
ETİKETLER
#bağırsak sağlığı
#ödem
#Kilo Kontrolü
#Şişkinlik
#Beslenme Hataları
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.