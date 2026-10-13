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Sağlık
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:40

Kış depresyonunun etkisi yaşadığınız şehre göre değişiyor: İşte kurtulmanın yöntemleri

Soğuk havalar yavaş yavaş etkisini göstermeye başlarken, çoğu kişinin bu havalarda bunalıma girmesi tartışma konusu oldu. Psikolog Burak Koçkanat, kış mevsiminin psikoloji üzerindeki etkilerinden bahsetti. İşte uzman isimin önerileri…

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:40

Kış aylarının yaklaşması, kişilerin ruh hâllerinde birtakım değişikliklere neden olabiliyor. Psikolog Burak Koçkanat, kış mevsimiyle birlikte gün ışığının azalmasının ve havaların soğumasının insanların günlük yaşamını etkileyebildiğini belirterek bazı önerilerde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Kış depresyonunun etkisi yaşadığınız şehre göre değişiyor: İşte kurtulmanın yöntemleri

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Psikolog Burak Koçkanat, kış aylarında gün ışığının azalması ve havaların soğumasının ruh halini etkilediğini, bu durumun mevsimsel örüntülü depresyon olarak bilindiğini ve hem yetişkinlerde hem de çocuklarda farklı belirtiler gösterebildiğini belirtiyor.
Sonbahar ve kış aylarında hissedilen yorgunluk ve isteksizlik, gün ışığının azalmasıyla melatonin ve serotonin dengesindeki değişimlerden kaynaklanır.
Kış depresyonu, haftalarca süren ve kişinin gündelik hayatını aksatan belirgin mutsuzluk, umutsuzluk ve isteksizlik durumudur.
Çocuklarda okul öncesi dönemde uyku düzeni bozukluğu, huzursuzluk ve sık ağlama; ilkokul çağında okula isteksizlik, dikkat dağınıklığı veya bedensel şikayetler; ergenlerde ise odaya kapanma, sinirlenme ve ekrana gömülme görülebilir.
Kış aylarını daha verimli geçirmek için gün ışığından yararlanmak, uyku düzenini korumak ve ekran yerine ortak alışkanlıklar kurmak önerilir.
Yetişkinlerde iki haftadan uzun süren mutsuzluk, umutsuzluk veya iştah azalması durumunda destek almak, çocuklarda ise davranış değişiklikleri haftalarca sürüyorsa ve okul başarısı veya arkadaşlık ilişkileri bozulmuşsa uzman yardımı almak önemlidir.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Kış depresyonunun etkisi yaşadığınız şehre göre değişiyor: İşte kurtulmanın yöntemleri

KIŞ DEPRESYONU GERÇEKTEN VAR MI?

Sonbahar ve kış aylarında hissedilen yorgunluk ve isteksizliğin hayal ürünü olmadığını, bedenin mevsimsel değişimlere verdiği tepkilerle ilişkili olduğunu belirten Koçkanat, "Sonbahar ve kışın hissettiğimiz bu yorgunluk hayal ürünü değil. Bedenimizin mevsime verdiği bir tepkime. Günler kısaldıkça daha az gün ışığı alıyoruz. Işık azalınca uykuyla ilgili ve duygu durumumuz ile bağlantılı serotonin dengesi değişebiliyor. gibi kış aylarının uzun ve sert geçtiği şehirlerde bu etki daha belirgin hissedilebiliyor. 
 

Kısacası bu isteksizlik bedenimizin mevsime uyum sağladığı bir durum. Kış depresyonu dediğimiz olay gerçekten var, bunun bilimsel adı mevsimsel örüntülü depresyon. Sonbaharda biraz hüzünlenmek, daha çok uyumak istemek ve canımızın tatlı çekmesi çoğu zaman normaldir. Ancak bu durum haftalarca sürüyor ve kişi işini, arkadaşlık ilişkilerini, gündelik hayatını aksatıyorsa artık sıradan bir mevsim hüznünden söz edemeyiz. Genç yetişkinler bu dönemde çoğu zaman birçok yükü aynı anda taşıyor. İş ve kariyer baskısı, ebeveyn sorumluluğu, ekonomik kaygılar gibi. akşamların erken kararmasıyla günümüz işten eve ve ekran başında sıkışabiliyor. Sosyal hayat daralıyor ve insan fark etmeden kendisini çevresinden çekebiliyor" dedi.

Kış depresyonunun etkisi yaşadığınız şehre göre değişiyor: İşte kurtulmanın yöntemleri

ÇOCUKLARDA DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİYOR

Çocuklarda yaş gruplarına göre farklı belirtilerin görülebildiğini dile getiren Koçkanat, "Çocuklarda mevsim değişiminden etkileniyor ama bunu yetişkinlerde olduğu gibi ifade etmiyorlar. Okul öncesi çocuklarda uyku düzeninin bozulması, huzursuzluk ve sık ağlama durumları görülebiliyor. İlkokul çağlarında ise okula isteksizlik, dikkat dağınıklığı ya da karın ağrısı gibi bedensel şikayetler öne çıkabiliyor. Ergen çocuklarda da odaya kapanma, sinirlenme, ekrana gömülme şikayetleri sık karşılaştığımız işaretler. 
 

Çocuklar hüzünlerini çoğu zaman kelimelerle değil davranışlarla anlatır. Ebeveynin ruh hali çocuğu doğrudan etkiler. Çocuklar duyguları nasıl düzenleyeceklerini en çok ebeveynlerini izleyerek öğrenirler. Yorgun, gergin ya da sürekli tükenmiş hisseden ebeveynin ruh hali evin tüm havasına yansır" diye konuştu.

Kış depresyonunun etkisi yaşadığınız şehre göre değişiyor: İşte kurtulmanın yöntemleri

UZMAN İSİMDEN ÖNERİLER

Kış aylarının aileler için daha verimli geçirilebilecek bir dönem olduğunu belirten Koçkanat, "Gün ışığından yararlanmalıyız. Sabah ilk iş olarak perdeyi açın ve kahvaltıyı pencere kenarında yapın. Hafta sonları hava soğuk olsa da öğle saatlerinde ailenizle kısa yürüyüş yapın. İkinci öneri olarak uyku düzenini bütün aile olarak korumak gerekir. Ve en önemlisi ekran yerine ortak alışkanlıklar kurulmalı. Örneğin birlikte yemek yemek, oyun akşamı ve kitap saati alışkanlıklar faydalı olabilir. 
 

Kış ayları aslında aileler için çok güzel bir fırsat. Yetişkinlerde iki haftadan uzun süren mutsuzluk, umutsuzluk ya da iştahta belirgin azalma varsa destek almak için beklememek gerekir. Çocuklarda ise davranış değişikliği haftalarca sürüyorsa ve okul başarısı, arkadaşlık ilişkileri bozulmuşsa bir uzmandan destek almak gerektiğini öneriyorum" diye konuştu.
 

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#Sivas
#melatonin
#Kış depresyonu
#Burak Koçkanat
#Mevsimsel Örüntülü Depresyon
#Sağlık
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