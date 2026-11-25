Sağlık muayenesi sonrasında kolestrol değerlerini görenler panikliyor. Evde doğal besinlerle kolestrol değerlerinizi normale indirebileceğinizi biliyor muydunuz? Hem de sadece 1 kaşık tüketerek. Yoğurdun içerisine 1 kaşık keten tohumu eklemeyi unutmayın.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kolesterolün baş düşmanı olarak biliniyor! Akşamları yoğurdunuza 1 kaşık ekleyin Yoğurdun içine eklenen bir kaşık keten tohumunun kolesterolü dengelemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Yoğurdun içine bir yemek kaşığı keten tohumu eklemek kolesterol seviyesini düzeltebilir. Keten tohumu, lif ve bitkisel omega-3 içerir ve LDL kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabilir. Keten tohumu, çözünür lif yapısı sayesinde bağırsaklarda jel oluşturarak kolesterol ve safra asitlerinin emilimini azaltır. Vücut safra asitlerini yeniden üretmek için kandaki kolesterolü kullanarak kötü kolesterol seviyesini normale döndürebilir. Yüksek kolesterole neden olabilecek faktörler arasında tereyağı, kuyruk yağı, yağlı kırmızı et, trans yağ içeren paketli ürünler ve hareketsiz yaşam tarzı yer alır.

Yoğurdun içerisine 1 yemek kaşığı keten tohumu kolestrol seviyesini düzeltir.

Yoğurdun içine 1 yemek kaşığı eklenir.

Lif ve bitkisel omega-3 içerir.

LDL kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabilir.

KOLESTROLÜN BAŞ DÜŞMANI OLARAK BİLİNİYOR: KETEN TOHUMU

Sağlık değerlerinizde kötü kolestrol yani LDL yüksek çıktıysa endişelenmeyin. Öğle öğününde veya akşam yemeğinin yanında tüketeceğiniz yoğurdun içerisine 1 kaşık keten tohumu ekleyin. Hem tadı lezzetli hem de kötü kolestrol ile anında mücadele ediyor.

YÜKSEK KOLESTROLE BİREBİR BESİN

Kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabilecek doğal besinlerden biri olarak biliniyor. Sağlık açısından yararlı olduğu bilinen keten tohumunu yoğurdun içerisine ekleyerek tüketenlerin sayısı da oldukça fazla. Düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde kötü kolestrol seviyesinin normale düşmesine yardımcı oluyor.

KETEN TOHUMU KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜR MÜ?

Keten tohumu çözünür lif içermesi sebebiyle bağırsaklarda jel gibi bir yapı oluşturur. Bu da kolesterolün ve safra asitlerinin emilimini azaltmaya yardım eder.

Vücudumuz safra asitlerini tekrardan üretmek için kandaki kolesterolü kullanır. Böylece kötü kolestrol seviyesi normale döner.

Omega-3 yağ asitleri içermesinden dolayı kalp ve damar sağlığını destekleyici bir besindir. Antioksidan özellik gösteren bitkisel bileşikler içermesi ise kolestrol seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

KÖTÜ KOLESTROL KAÇ OLMALI?

Vücudunuzdaki değerlerin normalini öğrenmek için doktorunuza başvurmalısınız.

LDL değeri Değerlendirme 100 mg/dL altı Normal kabul edilir 100-129 mg/dL Normale yakın 130-159 mg/dL Sınırda yüksek 160-189 mg/dL Yüksek 190 mg/dL ve üzeri Çok yüksek

KÖTÜ KOLESTROL NEDEN YÜKSELİR?

Tereyağı, kuyruk yağı, yağlı kırmızı et tüketiminin artması, kolestrolün yükselmesine sebep olan ilk faktördür. Trans yağ içeren paketli ürünler ve hazır yiyeceklerin aşırı tüketimi ve hareketsiz bir yaşam tarzı da seviyenin yükselmesine yol açar.