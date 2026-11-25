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İstanbul
Sağlık muayenesi sonrasında kolestrol değerlerini görenler panikliyor. Evde doğal besinlerle kolestrol değerlerinizi normale indirebileceğinizi biliyor muydunuz? Hem de sadece 1 kaşık tüketerek. Yoğurdun içerisine 1 kaşık keten tohumu eklemeyi unutmayın.
Sağlık değerlerinizde kötü kolestrol yani LDL yüksek çıktıysa endişelenmeyin. Öğle öğününde veya akşam yemeğinin yanında tüketeceğiniz yoğurdun içerisine 1 kaşık keten tohumu ekleyin. Hem tadı lezzetli hem de kötü kolestrol ile anında mücadele ediyor.
Kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabilecek doğal besinlerden biri olarak biliniyor. Sağlık açısından yararlı olduğu bilinen keten tohumunu yoğurdun içerisine ekleyerek tüketenlerin sayısı da oldukça fazla. Düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde kötü kolestrol seviyesinin normale düşmesine yardımcı oluyor.
Keten tohumu çözünür lif içermesi sebebiyle bağırsaklarda jel gibi bir yapı oluşturur. Bu da kolesterolün ve safra asitlerinin emilimini azaltmaya yardım eder.
Vücudumuz safra asitlerini tekrardan üretmek için kandaki kolesterolü kullanır. Böylece kötü kolestrol seviyesi normale döner.
Omega-3 yağ asitleri içermesinden dolayı kalp ve damar sağlığını destekleyici bir besindir. Antioksidan özellik gösteren bitkisel bileşikler içermesi ise kolestrol seviyesini dengelemeye yardımcı olur.
Vücudunuzdaki değerlerin normalini öğrenmek için doktorunuza başvurmalısınız.
|LDL değeri
|Değerlendirme
|100 mg/dL altı
|Normal kabul edilir
|100-129 mg/dL
|Normale yakın
|130-159 mg/dL
|Sınırda yüksek
|160-189 mg/dL
|Yüksek
|190 mg/dL ve üzeri
|Çok yüksek
Tereyağı, kuyruk yağı, yağlı kırmızı et tüketiminin artması, kolestrolün yükselmesine sebep olan ilk faktördür. Trans yağ içeren paketli ürünler ve hazır yiyeceklerin aşırı tüketimi ve hareketsiz bir yaşam tarzı da seviyenin yükselmesine yol açar.