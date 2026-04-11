Editor
 | Serhat Yıldız

Medipol’den ameliyatsız Parkinson tedavisi: Modern tedavi yöntemleriyle titreme durdurulabiliyor!

Hareketlerde yavaşlama, titreme ve günlük yaşamı zorlaştıran belirtilerle kendini gösteren Parkinson hastalığı, sanıldığının aksine çaresiz bir hastalık değil. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Medipol Sağlık Grubu’ndan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, modern tedavi yöntemleri sayesinde hastaların yaşam kalitesinin yeniden artırılabildiğini belirtti.

GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 10:19

Çağımızın artan korkusu ve Hareket bozuklukları... Tüm dünya genelinde 10 milyonu aşkın Parkinson hastası olduğu tahmin edilirken, Türkiye'de ise 180 binden fazla kişi Parkinson ile mücadele ediyor. Beyinde “dopamin” adı verilen maddenin azalması ile ortaya çıkan Parkinson, genelde 60 yaş üzerindeki kişilerde görülmesine rağmen, hastaların yüzde 5 ila 10’unda başlangıç yaşı 50 yaşında altında… 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Doç. Dr. Ali Zırh, medikal tedavinin yetersiz kaldığı ya da şiddetli ilaç yan etkilerinin yaşandığı durumlarda özellikle beyin pili ve günümüzde gelişen teknolojilerle akıllı ses ötesi (MRgFUS) tedavilerinin hastalara yeni bir yaşam sunduğunu vurguladı. Öte yandan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nin dış cephesindeki LED ışıklara, Parkinson farkındalığına dikkat çekmek amacıyla “11 Nisan Dünya Parkinson Günü” yazısı yansıtıldı.

Parkinson hastalığının tedavisi, özellikle medikal tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda beyin pili ve akıllı ses ötesi (MRgFUS) gibi modern yöntemlerle yaşam kalitesini artırmaktadır.
Dünya genelinde 10 milyonu aşkın Parkinson hastası olduğu tahmin edilmektedir.
Parkinson, beyinde dopamin maddesinin azalması ile ortaya çıkan ve hareketleri yavaşlatan nörodejeneratif bir hastalıktır.
Medikal tedavinin yetersiz kaldığı veya şiddetli yan etkilerinin yaşandığı durumlarda beyin pili ve akıllı ses ötesi (MRgFUS) tedavileri uygulanabilmektedir.
Beyin pili tedavisi, hastalığın ilk yıllarındaki bulgulara yakın bir seviyeye getirebilmektedir.
Akıllı Ses Ötesi Tedavisi (MRgFUS) yöntemiyle bıçak veya kesi olmadan titremenin durdurulması mümkündür.
“PARKİNSON HAREKETLERİ YAVAŞLATAN BİR HASTALIK”

Parkinson hastalığının beyinde dopamin eksikliği sonucu ortaya çıkan nörodejeneratif bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Zırh, hastalığın en sık hareketlerde yavaşlama, küçük adımlarla öne eğik yürüme, istirahat halinde para sayar tarzda titreme ve yüz hatlarında donuklaşma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade etti. İlk kez 1817 yılında James Parkinson tarafından “titrek felç” olarak tanımlanan hastalığın, günümüzde de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ettiğini belirten Doç. Dr. Zırh, her yıl 11 Nisan’ın Dünya Parkinson Günü olarak bu hastalığa dikkat çekmek amacıyla anıldığını söyledi.

İLAÇ TEDAVİSİ HER ZAMAN YETERLİ OLMAYABİLİYOR

Parkinson hastalığının başlangıç tedavisinin ilaç tedavisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Zırh, hastaların büyük bir kısmının hastalığın ilk yıllarında ilaçlarla günlük yaşamlarını normale yakın sürdürebildiğini dile getirdi. Ancak özellikle titremenin ön planda olduğu hastalarda ilk yıllarda ilaçlara yeterli yanıt alınamayabileceğini belirten Doç. Dr. Zırh, bu grup hastalarda beyin pili veya akıllı ses ötesi (MRgFUS) tedavilerinin titremeyi durdurmak için başarı ile kullanıldığını söyledi.

BEYİN PİLİ TEDAVİSİYLE HASTALIĞIN SEYRİ GERİYE ALINABİLİYOR

Tıbbi tedaviye yeterli cevap veremeyen ya da ilaç tedavisi ile günlük yaşamlarını artık düzenli sürdüremeyen veya ilaç yan etkileri nedeni ile yaşam kalitesi bozulan ya da azalan hastalar için Parkinson’un saatini geri almayı başarabilen beyin pili tedavisinin önemli bir seçenek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Zırh, “Beyin pili tedavisiyle 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde, hastalığın ilk yıllarındaki bulgularına yakın bir seviyeye getirmek mümkün olabiliyor, çünkü bu yöntem yüksek doz ilacı taklit edebiliyor” dedi. Beyin pili tedavisinin, beyne yerleştirilen iki ince elektrot, birer uzatma kablosu ve göğüs bölgesinde cilt altına yerleştirilen cihazdan oluşan bir sistem olduğunu belirten Doç. Dr. Zırh, tıpta Nöromodülasyon adı verilen bu yöntemle beynin içerisindeki hedef bölgelere verilen elektriğin frekansını, dalga boyunu ve şiddetini kontrollü şekilde ayarlayarak hastalık belirtilerini önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade etti.

BIÇAKSIZ TEDAVİYLE TİTREME DURDURULABİLİYOR

Son yıllarda gelişen teknolojilerle birlikte uzun yıllardır kullanılmayan ve beynin içerisindeki bir noktaya lezyon yapma işleminden oluşan lezyon cerrahisinin ön plana çıktığını belirten Doç. Dr. Zırh, “Akıllı Ses Ötesi Tedavisi (MRgFUS) dediğimiz yöntem sayesinde, bıçak kullanmadan ve herhangi bir kesi yapmadan, MR ünitesinde birkaç saat içinde beynin içinde hedeflenen bölgeye istenilen büyüklük ve sıcaklıkta, lazere benzer bir yakma işlemi gerçekleştirebiliyoruz” dedi. Özellikle titremenin ön planda olduğu hastalarda bu yöntemin oldukça etkili olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Zırh, tedavi sonrası hastaların kısa sürede günlük yaşamlarına dönebildiğini ifade etti.

“PARKİNSON HASTALARI ÇARESİZ DEĞİL”

Parkinson hastalığında umutsuzluğa yer olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Ali Zırh, “Tıbbi tedaviye cevap vermeyen ya da ilaç yan etkileri nedeni ile artık yaşam kalitelerini eksisi gibi sürdüremeyen hastalar için hastalığı ortadan kaldıramasak da günümüzde hem beyin pili hem de odaklanmış ultrason gibi yöntemlerle hastalıklarının ilk yıllarındaki hallerine geri dönüp yaşama yeniden merhaba diyebilirler.” sözleri ile açıklamasını tamamladı.

