Metin Arolat'ın ölümünden sonra gündem oldu! Can alan kokteyl serum çılgınlığı: Fiyatları 100 bin TL'ye dayandı

24 Eylül 2024 10:13 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:27

Ünlü sanatçı Metin Arolat'ın ölümünün ardından kokteyl serumlar gündem oldu. Birçok kişinin keyfi olarak kullandığı hatta sipariş vererek evde bile takabildiği serumlar ölüme kadar götürebiliyor. Fiyatları 100 bin TL'ye kadar çıkan serumlar adeta ölüm saçıyor. İşte tehlikenin yeni adı atom serumlar...

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat sahnede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ölümünün ardından konuşan 20 yıllık sahne arkadaşı, ünlü ismin sahneye çıkmadan önce vitamin serum aldığını söyledi.

Bu açıklamadan sonra atom serumların ne kadar tehlikeli olabileceği yeniden gündeme geldi. Sosyal medya fenomenleri ve ünlülerin de etkisiyle hızla yayılan vitamin serum kullanımı ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Evlerde, sağlık merkezlerinde hatta kuaförlerde bile taktırılan atom serumlar, "Atom", "Vitamin Kokteyli", "Gençleşme İksiri" adı altında satışa sunuluyor.

Doktor gözetimi ve tavsiyesi dışında kullanılan bu serumlar alerjik şok ve ölüme kadar götürüyor.

FİYATLARI 100 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Sabah'ın haberine göre, Eskiden hastanelerde ciddi hastalıklar için kullanılan serumlar, şimdi, estetik dünyasının tehlikeli oyuncağına dönüştü. Serumların fiyatları ise 5 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar çıkıyor.

YEMEK SİPARİŞİ GİBİ SERUM İSTİYORLAR

Kişiler internetten yemek siparişi verir gibi vitaminlerini seçip kendi serumlarını hazırlıyor. Evde serum hizmeti sunan birçok firmanın internet sitelerinde, "Hastanede sıra beklemeden, evde kısa sürede serum hizmetimizle tüm laboratuvar tetkiklerinizi tamamlıyoruz" ifadeleri dikkat çekiyor.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Uzmanlar, kontrolsüz serum kullanımının ciddi tehlikeler doğurabileceğini belirtiyor. Özellikle bilinçsiz vitamin ve mineral takviyeleri, kalıcı sağlık sorunlarına ve kalp krizi riskine yol açabiliyor. Evde serum hizmeti veren sağlık personelinin mutlaka hemşire veya doktor olması gerektiği vurgulanıyor.