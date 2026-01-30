Menü Kapat
TGRT Haber
Sağlık
Neuralink’ten tarihi adım: Körlüğü gideren cihaz ilk kez denenecek

Elon Musk’ın kurucusu olduğu Neuralink, görme yetisini geri kazandırmayı amaçlayan Blindsight adlı beyin implantını ilk kez bir insana yerleştirmeye hazırlanıyor.

Neuralink'ten tarihi adım: Körlüğü gideren cihaz ilk kez denenecek
, görme yetisini geri kazandırmayı hedefleyen Blindsight adlı cihazını ilk kez bir insanda test etmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması halinde klinik deneylerde yeni bir aşamaya geçilecek. Bu gelişme, özellikle tam körlük yaşayan hastalar için uzun zamandır beklenen bir umut olarak görülüyor.

Neuralink’ten tarihi adım: Körlüğü gideren cihaz ilk kez denenecek

Duyuru, Neuralink’in felçli bir hastaya ilk beyin çipini takmasının ikinci yıl dönümüne denk geldi. Şirket, devam eden klinik çalışmaların kapsamını da genişletti. Eylül ayında 12 olan denek sayısının dünya genelinde 21’e çıkarıldığı açıklandı. Yani deneyler artık daha geniş bir hasta grubunu kapsıyor.

BLİNDSİGHT NASIL ÇALIŞIYOR?

Blindsight, bugüne kadar kullanılan görme tedavilerinden oldukça farklı bir yol izliyor. Sistem, hasar görmüş gözleri ve optik sinirleri tamamen devre dışı bırakıyor. Muhtemelen bir gözlüğe entegre edilecek küçük bir kamera, çevreden aldığı görüntüleri kablosuz olarak beyne yerleştirilen implanta aktarıyor. İmplant ise bu verileri doğrudan beynin görsel korteksine elektriksel sinyaller olarak iletiyor.

Neuralink’ten tarihi adım: Körlüğü gideren cihaz ilk kez denenecek

Şirketin kurucusu Elon Musk, beklentileri şimdiden sınırlı tutuyor. İlk aşamada elde edilecek görüntülerin düşük çözünürlüklü ve pikselli olacağını söylüyor. Ancak zamanla beynin bu yeni sinyallere uyum sağlayabileceğini ve görme kalitesinin kademeli olarak artabileceğini de ekliyor. Blindsight’ın, hem gözlerini hem de optik sinirlerini kaybetmiş bireyler için tasarlandığı belirtiliyor. Musk’a göre, görsel korteksi sağlam olduğu sürece doğuştan kör bireylerin bile ilk kez görsel bir deneyim yaşaması teorik olarak mümkün.

FDA’DAN “ÇIĞIR AÇAN” STATÜ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, yani FDA, Blindsight’a Eylül 2024’te “Çığır Açan Tıbbi Cihaz” statüsü verdi. Bu unvan, geri döndürülemez ve ağır hastalıkları hedefleyen teknolojilerin değerlendirme sürecini hızlandırıyor. Ancak bunun doğrudan onay anlamına gelmediğini de not düşmek gerekiyor.

Neuralink’ten tarihi adım: Körlüğü gideren cihaz ilk kez denenecek

SADECE GÖRME DEĞİL, DAHA FAZLASI MI?

Musk’a göre Blindsight’ın potansiyeli yalnızca görme yetisini geri kazandırmakla sınırlı değil. İleride geliştirilecek sürümlerin kızılötesi ya da morötesi gibi insan gözünün algılayamadığı dalga boylarını da mümkün kılabileceğini öne sürüyor. Hatta radar benzeri algılama biçimlerinin bile teorik olarak gündeme gelebileceğini söylüyor. Açıkçası bu iddialar şimdilik oldukça iddialı.

Neuralink’ten tarihi adım: Körlüğü gideren cihaz ilk kez denenecek
