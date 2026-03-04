Menü Kapat
 | Selime Albayrak

Oruçluyken tatlı isteğiniz artıyorsa dikkat! İftar ve sahur arasında bunları mutlaka yapın

Ramazanda oruçlu olduğumuz süre zarfında birçoğumuzun ani tatlı krizleri gelir. Özellikle Ramazan ayında daha çok etkisini gösteren bu durum, iftarda yemekten daha çok tatlıyı düşündürür. Sizde oruçluyken sık sık tatlı istiyorsanız, dikkat! İftar ve sahur arasında bu kurallara uyarak, tatlı isteğinizi en aza indirmek çok kolay! İşte detaylar…

Oruçluyken tatlı isteğiniz artıyorsa dikkat! İftar ve sahur arasında bunları mutlaka yapın
Sizde tuttuğunuz süre zarfında çeşitli tatlı krizleriyle karşı karşıya kalıyorsanız, dikkat! Ramazanda artan tatlı isteğinin altında birçok farklı sebep yatabilir. Tatlı krizi tüm gün etkisini sürdürdüğü gibi iftardan hemen sonra da bir hayli artış gösterebilir. Özellikle oruç tutan birçok kişi daha iftarı açmadan tatlının hayalini kurar. boyunca şeker ve tatlı atakları geçirmek istemiyorsanız, dikkat! Oruçta tatlı dengesini korumanın kolay yollarını sizin için araştırdık. Sizde oruçluyken sık sık tatlı istiyorsanız, doğru yerdesiniz. ve arasında bu kurallara uyarak, tatlı isteğinizi en aza indirmek çok kolay! Peki, oruçluyken artan tatlı krizlerine neler yapılabilir? İftar ve sahur arasında nelere dikkat edilirse tatlı isteği en aza iner? İşte Ramazanda oruçluyken tatlı krizlerini önleyebilmenin yolları…

ORUÇLUYKEN TATLI İSTEĞİNİZ ARTIYORSA DİKKAT!

Sizin de oruçluyken tatlı isteğiniz artıyor mu? Hemen hepimiz Ramazanda yoğun bir tatlı isteğiyle karşı karşıya kalırız. Bunun en büyük nedeni ise oruç süresince kan şekerinin düşmesidir. Uzun süren açlık ve beraberinde kan şekerinin düşmesiyle birlikte tatlı isteğinizde normalinden daha çok artış olabilir.

Oruçluyken tatlı isteğiniz artıyorsa dikkat! İftar ve sahur arasında bunları mutlaka yapın

Ramazanda oruç tutulan süre zarfında kan şekerinin düşmesi ve iftar sonrası tatlı yeme isteği artış gösterir. Bu noktada ağır ve şerbetli tatlılar, tatlı isteğinizi gidermek yerine midenizi yorar ve sindirim sisteminizi olumsuz yönde etkiler. Aynı zamanda aşırı şeker tüketimi ani kan şekeri yükselmesine neden olabilir.

Oruçluyken tatlı isteğiniz artıyorsa dikkat! İftar ve sahur arasında bunları mutlaka yapın

Oruç tutarken yaşanan ani şeker yükselmesi, halsizlik ve yorgunluk gibi problemleri beraberinde getirebilir. Bu nedenle Ramazan ayında tatlı tüketimi dengeli ve kontrollü olmalıdır. İftar sonrası tatlı krizi genellikle gün boyunca düşen kan şekerinin aniden yükseltilmek istenmesinden kaynaklanır.

Oruçluyken tatlı isteğiniz artıyorsa dikkat! İftar ve sahur arasında bunları mutlaka yapın
  • Oruçluyken artan tatlı isteğinin nedenleri şunlardır:
  • Gün içinde uzun süre aç kalmak
  • İftarda aşırı karbonhidrat tüketimi
  • Yetersiz protein ve lif alımı
  • Şeker bağımlılığı veya alışkanlık haline gelen tatlı tüketimi

Bu noktada Ramazanda tatlı krizlerini önlemek için iftarı dengeli bir şekilde yapmak, yeterli protein ve sağlıklı yağ tüketmek büyük önem taşır.

Oruçluyken tatlı isteğiniz artıyorsa dikkat! İftar ve sahur arasında bunları mutlaka yapın

ORUÇLUYKEN TATLI İSTEĞİNİZİ BASTIRMAK İÇİN İFTAR VE SAHUR ARASINDA BUNLARI MUTLAKA YAPIN!

Ramazanda oruçluyken tatlı isteğinizi bastırmanız için uymanız gereken belli başlı kurallar bulunmaktadır. Özellikle iftar ve sahur arasında kesinlikle dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Özellikle ramazan ayı boyunca şerbetli ve hamur işi tatlılardan kesinlikle kaçınılması gereklidir.

Oruçluyken tatlı isteğiniz artıyorsa dikkat! İftar ve sahur arasında bunları mutlaka yapın

Ramazanda daha çok meyve, sütlü tatlılar ya da doğal tatlılar tüketmeye özen gösterilmelidir. Tatlı tüketimi iftardan en az 1-2 saat sonra yapılmalı ve porsiyon kontrolü sağlanmalıdır. Tüm bunların yanı sıra iftar ve sahur arasında dikkat etmeniz gereken belli başlı kurallar vardır. İşte Ramazan ayında oruç tutarken tatlı krizlerinizi en aza indirmeniz için iftar ve sahur arasında yapmanız gerekenler…

Oruçluyken tatlı isteğiniz artıyorsa dikkat! İftar ve sahur arasında bunları mutlaka yapın
  • İftar sonrası uyumayın, yürüyüşe mutlaka çıkın.
  • İftarda maksimum 1-2 dilim pide tüketin.
  • Şerbetli ve ağır tatlılardan uzak durun. Tercihinizi beyaz, sütlü tatlılardan yana yapın.
  • Cacık ve soğuk çorbalar gibi serinleten ve tok tutan yiyecekler tercih edin.
  • Kronik bir sağlık sorununuz varsa mutlaka dikkatli olun.
  • İftardan 2 saat sonra hafif tatlılar tercih edin.
  • İftar sonrası ani tatlı krizleri için hurma, kuru incir ve kuru kayısı gibi besinler tercih edin.
  • Tatlı tüketimini haftada 1-2 porsiyon ile sınırlandırın.
  • Tatlı tüketimini aşırıya kaçırıyorsanız, su ihtiyacınızı da ona göre artırın.
  • Evde yapılan tatlıları tüketmeye özen gösterin.

