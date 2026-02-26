Menü Kapat
TGRT Haber
 Selime Albayrak

Ramazanda susuzluğa son! Sahurda bunları mutlaka yapın

Sizde Ramazan ayı boyunca oruç tutarken susuzluk çekmek istemiyorsanız, sahurda bunları mutlaka yapmalısınız! Ramazanda susuzluğa son verecek muhteşem yöntemleri sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Ramazanda susuzluğa son! Sahurda bunları mutlaka yapın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 00:17

Ramazanda susuzluk kaderiniz olsun istemiyorsanız, sahurda belli başlı kurallara dikkat etmelisiniz. tutarken ve iftar arasındaki zaman dilimi oldukça önemlidir. ayı boyunca oruçta susuzluk çekmemek için muhteşem yöntemleri sizin için araştırdık. Ramazanda dinç kalmanın ve susuzluk çekmemenin sırrı oldukça kolay! Susuzluğu unutturacak bu etkili yöntemleri mutlaka uygulamalısınız. Peki, oruçluyken susamamak için ne yapılmalı? İşte Ramazanda susuzluğa son verecek yöntemler…

RAMAZANDA SUSUZLUĞA SON!

Sizde Ramazanda susuzluğa son vermek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Ramazanda asla hafife alınmaması gereken konular arasında yer alıyor. Ramazanda enerjiyi koruyabilmenin en önemli adımlarından biri hiç şüphesiz su tüketimi oluyor.

Ramazanda susuzluğa son! Sahurda bunları mutlaka yapın

İftar ve sahur arasında doğru su tüketimi yaptığınızda; , halsizlik ve baş ağrısı gibi problemler son buluyor. Ramazanda dinç kalabilmenin en büyük sırrını su tüketimi oluşturuyor. Fakat sahurda yanlış su tüketmek gününüzün mahvolmasına neden olabiliyor. Bu noktada oruç tuttuğunuz süre zarfında su tüketiminizi belli aralıklara yaymanız gerekiyor.

Ramazanda susuzluğa son! Sahurda bunları mutlaka yapın

Vücudun dörtte üçünü oluşturan su, hem vücut sağlığı hem de metabolizma için oldukça önemlidir. Sizde sağlıklı bir Ramazan süreci geçirmek istiyorsanız, su tüketimine önem vermelisiniz. Oruçluyken susuzluğa neden olan birçok önemli faktör bulunuyor. Bunların temelinde ise vücudun su kaybetme mekanizması yer alıyor.

Ramazanda susuzluğa son! Sahurda bunları mutlaka yapın

Vücudumuzdaki terleme ve solunum hareketleri, böbrek fonksiyonları ve elektrolit dengesi Ramazanda susuzluğa neden olan etkenler arasında yer alıyor. Fakat asıl susuzluğa neden olan etken ise iftar ve sahur arasındaki yanlış ve hatalı beslenme alışkanlığı oluyor.

Ramazanda susuzluğa son! Sahurda bunları mutlaka yapın

Ramazanda su tüketiminin az olması basit bir susuzluk değil, aynı zamanda susuzluğa bağlı olarak pek çok rahatsızlığı da beraberinde getiriyor. Bu tarz sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur bitimine kadar geçen sürede en az 2,5 litre su içilmesi tavsiye ediliyor. Peki, Ramazanda oruçluyken susamamak için ne yapılmalı? İşte Ramazanda susuzluk çekmemeniz için yapmanız gerekenler…

Ramazanda susuzluğa son! Sahurda bunları mutlaka yapın

RAMAZANDA SUSAMAK İSTEMİYORSANIZ SAHURDA BUNLARI MUTLAKA YAPIN!

Sahurda yetersiz su tüketimi gün boyu orucunuzu zorlayabiliyor. Sahurda tüketilen su miktarı adeta altın bir değer taşıyor. Bu noktada sahurda yanlış su tüketmek gününüzün mahvolmasına neden olabiliyor. Sizde sağlıklı bir Ramazan süreci geçirmek istiyorsanız, sahurda su tüketimine önem vermelisiniz.

Ramazanda susuzluğa son! Sahurda bunları mutlaka yapın

Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için iftar ve sahur arasında bir düzem oluşturmak gerekiyor. Oruç tuttuğunuz süre zarfında su içme düzeninizi doğru ayarlamak, susuzluk hissinin azalmasına ve vücudun ihtiyaç duyduğu nem dengesini korumaya yardımcı oluyor.

Ramazanda susuzluğa son! Sahurda bunları mutlaka yapın

İşte Ramazanda susuzluk çekmemeniz için sahurda yapmanız gerekenler…

  • Sahurda susatmayan yiyecekler tercih etmelisiniz.
  • Sahurda doğru beslenme alışkanlıklarıyla vücudun su tutma kapasitesi artırmalısınız.
  • İftardan sahura kadar 8 bardak su tüketimine dikkat etmelisiniz.
  • İftardan itibaren belirli aralıklarla su içerek vücudunuzu desteklemelisiniz.
  • Suyu tek seferde değil, dengeli tüketmeye özen göstermelisiniz.
  • Bir anda fazla su içmek yerine, yudum yudum içmeye dikkat etmelisiniz.
  • Salatalık, domates, marul, kabak gibi hem lif hem de su açısından zengin besinler tüketmelisiniz.
  • Karpuz, kavun, portakal, greyfurt gibi doğal su kaynaklı meyveler yemelisiniz.
  • Hem sıvı hem elektrolit açısından denge sağlayacak yoğurt ve ayran gibi besinlere öncelik vermelisiniz.
  • Su tutma kapasitesi yüksek olan Yulaf, chia tohumu gibi lifler tüketmelisiniz.
  • Aşırı tuzlu yiyeceklerden kaçınmalı, haşlanmış yumurta veya az tuzlu peynir gibi protein kaynaklarına öncelik vermelisiniz.

